Chi pensava che CarPlay e Android Auto fossero destinati a restare confinati alle quattro ruote dovrà ricredersi. MasterCraft Boat Holdings ha annunciato che i suoi marchi Crest e Balise porteranno i due sistemi di infotainment a bordo delle proprie imbarcazioni, integrando per la prima volta una vera navigazione satellitare pensata appositamente per la nautica.

I nuovi modelli, in arrivo dal mese prossimo, non si limiteranno a offrire musica e messaggistica come già avviene in auto, ma introdurranno anche strumenti dedicati alla navigazione su laghi, fiumi e tratti costieri.

Naturalmente, guidare una barca non è certo come guidare un’automobile, e questo è il motivo per cui la sola presenza di CarPlay o Android Auto non sarebbe bastata. Per colmare questa lacuna, MasterCraft ha stretto una collaborazione con Savvy Navvy, azienda specializzata in app di navigazione marittima, che ha sviluppato versioni dedicate dei propri strumenti proprio per i due sistemi su Apple e Google. Il risultato è un pacchetto che comprende mappe nautiche consultabili in modalità 2D e 3D, un sistema di instradamento intelligente per pianificare i percorsi, e funzioni di ricerca per individuare porti turistici, moli e punti di ancoraggio lungo la rotta.

A questo si aggiunge una modalità di navigazione vera e propria, capace di mostrare in tempo reale il tempo stimato di arrivo, la velocità, la distanza residua e il traffico di altre imbarcazioni nelle vicinanze, oltre alla possibilità di condividere la propria posizione con altri utenti. Insomma, una sorta di equivalente nautico delle mappe che milioni di automobilisti usano ogni giorno per orientarsi in città.

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Quali modelli saranno equipaggiati

Il fondatore e amministratore delegato di Savvy Navvy, Jelte Liebrand, ha sottolineato come questa richiesta arrivasse da tempo dal mondo della nautica da diporto, spiegando che gli appassionati chiedevano da anni un sistema di infotainment moderno. Secondo Liebrand, l’idea alla base del progetto è quella di permettere di pianificare comodamente il proprio viaggio da casa, per poi ritrovarlo già pronto e impostato non appena si sale a bordo e ci si mette al timone.

La continuità tra pianificazione domestica ed esperienza in barca è forse l’aspetto più interessante dell’operazione: chi organizza una gita sull’acqua potrà definire in anticipo la rotta dal proprio smartphone, magari comodamente seduto sul divano, per poi trovarla automaticamente sincronizzata sul display di bordo.

Ad ogni modo, non tutta la gamma MasterCraft riceverà questa tecnologia. I display compatibili con CarPlay e Android Auto verranno installati sui nuovi modelli Balise, oltre alle versioni Conquest e Caribbean del marchio Crest. Su questi, Savvy Navvy sarà impostata come applicazione di navigazione predefinita, ma resterà comunque possibile accedere a tutte le altre funzionalità tipiche dei due sistemi operativi, dalla musica alla messaggistica.

Il collegamento del telefono al sistema di bordo dovrebbe avvenire con le stesse modalità già note nel mondo automobilistico, quindi tramite cavo oppure connessione Bluetooth, anche se i dettagli tecnici specifici non sono stati approfonditi nell’annuncio ufficiale. Chi procederà all’acquisto riceverà inoltre in dotazione l’abbonamento a Savvy Navvy Premium, la versione a pagamento dell’app che sblocca funzionalità aggiuntive rispetto alla versione gratuita.

Savvy Navvy ha però precisato che la propria app funziona su qualsiasi display compatibile con CarPlay e Android Auto, compresi quelli installati successivamente all’acquisto della barca come accessori aftermarket. In altri termini, l’esperienza di navigazione intelligente non è riservata esclusivamente ai nuovi acquirenti di Crest e Balise, che restano comunque i primi marchi a offrire questa integrazione di fabbrica sui modelli del 2027.

L’app, disponibile sia per dispositivi iOS sia Android, è già scaricabile e utilizzabile indipendentemente dal tipo di imbarcazione posseduta, purché dotata di un sistema multimediale compatibile con i due standard.