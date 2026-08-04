L’app TuttoAndroid riceve in queste ore un nuovo aggiornamento importante: dopo il rinnovamento grafico delle scorse settimane, la versione 4.0 in rollout sul Google Play Store porta diverse nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo e la fruizione delle notizie. Vediamo più da vicino i cambiamenti e come aggiornare subito.

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Le novità della versione 4.0 dell’app TuttoAndroid

L’app TuttoAndroid si aggiorna sul Play Store alla versione 4.0 e accoglie diverse nuove utili funzionalità. Come probabilmente saprete, attraverso la nostra applicazione gratuita potete leggere tutte le ultime news su Android e sul mondo tech, utilizzare le notifiche push per restare sempre al passo, personalizzare la schermata iniziale dell’app con sezioni dedicate ai brand preferiti, cercare notizie specifiche, accedere alle nostre recensioni, consultare i nostri social e canali Telegram e non solo.

Con il nuovo aggiornamento sono stati introdotti tre interessanti miglioramenti:

la nuova sezione “ Il tuo smartphone “: questa nuova sezione vi permette di impostare il modello del vostro attuale smartphone (o anche altri), così da avere sempre a portata di mano le notizie che lo riguardano da vicino;

“: questa nuova sezione vi permette di impostare il modello del vostro attuale smartphone (o anche altri), così da avere sempre a portata di mano le notizie che lo riguardano da vicino; personalizzazione delle notifiche : ora nelle impostazioni delle notifiche potete selezionare se ricevere “Tutte le notifiche” oppure “Solo notizie breaking“, ossia quelle più importanti;

: ora nelle impostazioni delle notifiche potete selezionare se ricevere “Tutte le notifiche” oppure “Solo notizie breaking“, ossia quelle più importanti; salvataggio delle notizie preferite: ora potete toccare l’icona dedicata per salvare le news; per aprire la sezione con tutte le notizie e gli articoli salvati vi basta tenere premuto sulla stessa icona, presente accanto ai titoli o in alto a destra.

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Per la navigazione è presente la barra inferiore, che permette di spostarvi tra le news, la nuova sezione Smartphone, la ricerca, i social e le impostazioni, così come il carosello superiore per sportarvi tra le sezioni delle notizie (News Android, News Tech, Trend e Brand preferiti).

Come aggiornare la nostra app

La versione 4.0 dell’app TuttoAndroid è disponibile sul Google Play Store: potete aggiornare subito seguendo il badge qui in basso. Vi ricordiamo che per l’installazione è necessario disporre almeno di Android 5.0 Lollipop.