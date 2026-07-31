WhatsApp continua a lavorare per rendere sempre più fluida l’esperienza d’uso su Android e, dopo aver introdotto negli ultimi anni diverse novità dedicate alla gestione dei contenuti multimediali, sta ora testando un importante restyling del visualizzatore di foto e video; l’obbiettivo è chiaro, ossia consentire agli utenti di reagire e rispondere ai contenuti ricevuti senza dover uscire dalla visualizzazione a schermo intero.

La novità è stata introdotta con la versione WhatsApp beta per Android 2.26.30.3 ed è attualmente disponibile per una parte dei beta tester, con una distribuzione più ampia prevista nel corso delle prossime settimane.

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WhatsApp ripensa completamente il visualizzatore di foto e video

L’attuale interfaccia del visualizzatore multimediale permette già di interagire con foto e video senza tornare manualmente alla conversazione, una possibilità introdotta nel 2024 con l’aggiunta delle prime scorciatoie dedicate alle reazioni e alle risposte. Si trattava però di una soluzione piuttosto limitata, pensata soprattutto per le interazioni più rapide.

Con questo nuovo aggiornamento beta, WhatsApp compie un ulteriore passo avanti ridisegnando completamente la barra inferiore del visualizzatore multimediale, l’interfaccia diventa infatti molto più simile a quella della chat tradizionale, offrendo praticamente gli stessi strumenti disponibili durante una normale conversazione.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda il sistema delle reazioni, se in precedenza era disponibile una sola emoji come scorciatoia, con la nuova interfaccia vengono mostrate direttamente due emoji predefinite e, soprattutto, è possibile aprire un pannello dedicato che visualizza tutte le reazioni standard di WhatsApp. Chi desidera utilizzare un’emoji diversa può comunque richiamare la tastiera completa tramite l’apposito pulsante +, senza interrompere la visualizzazione dell’immagine o del video.

In questo modo l’esperienza diventa molto più coerente con quella già presente nella schermata della chat, eliminando diversi passaggi necessari fino a oggi.

La modifica più significativa riguarda però la gestione delle risposte, al posto del semplice pulsante Rispondi, il visualizzatore multimediale integra ora una barra di chat completa che replica il funzionamento di quella presente nelle conversazioni.

Questo significa che gli utenti possono digitare un messaggio di testo, registrare un messaggio vocale, allegare una nuova foto o un video oppure inviare altri tipi di contenuti senza dover chiudere il visualizzatore e tornare alla chat principale.

Si tratta di un cambiamento apparentemente semplice, ma che può velocizzare sensibilmente le interazioni quotidiane, soprattutto per chi utilizza WhatsApp per condividere frequentemente immagini e video. L’intero flusso diventa infatti più immediato e naturale, evitando continui passaggi tra il visualizzatore multimediale e la conversazione.

Dal punto di vista dell’usabilità, la scelta di mantenere la stessa interfaccia già utilizzata nelle chat dovrebbe inoltre ridurre la curva di apprendimento, dato che gli utenti si troveranno davanti strumenti già familiari.

Come spesso accade per le novità di WhatsApp, anche questo restyling viene distribuito gradualmente, la nuova interfaccia del visualizzatore multimediale è infatti disponibile soltanto per alcuni utenti che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store.

L’azienda prevede di estendere progressivamente il rilascio a un numero maggiore di beta tester nelle prossime settimane, mentre al momento non sono state fornite indicazioni su quando la funzionalità arriverà nella versione stabile dell’app.

Se i test dovessero confermare il buon funzionamento della nuova interfaccia, è probabile che questa revisione diventi uno dei prossimi aggiornamenti destinati a tutti gli utenti Android, contribuendo a rendere ancora più veloce e completa l’interazione con foto e video all’interno di WhatsApp.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.