Due novità sono in arrivo su WhatsApp per Android, una riguardante lo stato e una i canali: nel primo caso parliamo della possibilità di modificare la didascalia dello stato, così da poter correggere eventuali errori senza dover cancellare e ripubblicare; nel secondo si tratta della possibilità di visualizzare il numero di utenti raggiunto da un post nei canali. Diamo un’occhiata a entrambe le novità.

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Arriva la modifica della didascalia dello stato

Iniziamo dalla didascalia dello stato: WhatsApp per Android sta iniziando a offrire la possibilità di modificarla a partire dalla beta. La nuova opzione compare in due posti diversi e offre 15 minuti di tempo per apportare modifiche allo stato pubblicato (che non verranno indicate a chi visualizza il post).

Chi condivide uno stato su WhatsApp può scegliere tra foto, video, testo, layout e messaggi vocali. Quando si condivide una foto o un video, è possibile aggiungere una didascalia da visualizzare insieme al contenuto, ma una volta pubblicato il tutto, quella didascalia non si può più modificare: in caso di errore, l’unica opzione disponibile è eliminare l’intero stato e ricondividerlo da capo.

Con la nuova funzione in distribuzione a partire dalla beta, gli sviluppatori di WhatsApp vanno a risolvere questo problema. La novità era già stata anticipata all’inizio di giugno con l’analisi della versione 2.26.22.5 beta dell’applicazione, ma ora inizia a farsi vedere concretamente a partire dalla versione 2.26.30.1 beta.

Gli utenti possono modificare la didascalia direttamente dalla sezione che elenca gli aggiornamenti di stato condivisi, attraverso l’opzione “Modifica didascalia” nel menu “Stato“. In alternativa, è possibile fare lo stesso toccando la piccola icona a forma di matita accanto alla didascalia nel momento della sua visualizzazione.

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Come anticipato, viene dato un tempo di 15 minuti dalla pubblicazione per procedere con la modifica, ossia lo stesso limite offerto per la modifica dei messaggi. Differentemente da questi ultimi, con lo stato non viene visualizzata la dicitura “modificato” ai contatti. Superato il quarto d’ora, l’unico modo per correggere eventuali errori è quello di cancellare l’aggiornamento di stato e ripubblicarlo.

Questa novità è attualmente in distribuzione graduale a partire dagli utenti beta con almeno la versione 2.26.30.1.

Gli amministratori dei canali possono visualizzare il numero di visualizzazioni dei post

Un’altra novità è in distribuzione per alcuni utenti beta di WhatsApp. L’app sta introducendo un contatore delle visualizzazioni dei post pubblicati nei canali, visibile solo agli amministratori degli stessi.

Come possiamo vedere nell’immagine qui in basso, condivisa da WABetaInfo, il conteggio delle visualizzazioni appare direttamente nella bolla del messaggio e gli amministratori possono sfruttarlo per capire quante persone hanno visualizzato i loro post. Il contatore viene aggiornato in continuazione, e questa novità potrà aiutare gli amministratori a personalizzare le strategie per gli aggiornamenti futuri in base ai contenuti più visualizzati dai loro follower.

Il numero di visualizzazioni è privato: solo gli amministratori del canale possono visualizzarlo, così da individuare in un attimo quali aggiornamenti hanno attirato maggiormente l’attenzione e quali sembrano essere passati inosservati. WhatsApp sta anche lavorando a qualcosa di simile, ma visualizzabile da tutti i partecipanti: in questo caso però, la funzione non è ancora stata avvistata dagli utenti.

Il conteggio delle visualizzazioni per gli amministratori dei canali è attualmente disponibile a partire da alcuni beta tester sulle ultime versioni di WhatsApp per Android e iOS.

Come aggiornare WhatsApp e aderire al programma beta

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store e selezionare “Installa” o “Aggiorna”.

Se volete provare in anticipo le ultime novità, potete aderire al programma beta dell’app seguendo questo link e scaricare WhatsApp Beta per Android. Se il programma beta risulta temporaneamente al completo, potete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili da APK Mirror a questo link).