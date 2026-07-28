La scorsa settimana, il team di WhatsApp ha pubblicato il solito post di riepilogo delle funzionalità introdotte nell’ultimo periodo sulla popolare app di messaggistica. Oggi, invece, sono state annunciate alcune novità per WhatsApp Web.

Il client Web, che ha recentemente guadagnato una migliore esperienza con i PDF grazie alla collaborazione tra WhatsApp e Adobe, può ora contare sull’arrivo delle chiamate sul web e tutta una serie di miglioramenti ad esse collegate. Scopriamo tutti i dettagli.

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WhatsApp Web accoglie le chiamate sul web

Come anticipato in apertura, il team di WhatsApp si è da poche ore affidato a un nuovo post sul blog ufficiale per annunciare un’importante novità per WhatsApp Web, il client della popolare app di messaggistica utilizzabile da browser.

Dopo i test emersi in beta a metà giugno, la versione stabile del client da browser ha iniziato a riceve il supporto a chiamate e videochiamate sul web, così presentato:

Che tu sia al telefono, alla scrivania o che passi dall’uno all’altro, chiamare su WhatsApp funziona sempre: in tutta privacy e con la massima semplicità. Oggi ti presentiamo nuove funzioni che lo renderanno più semplice, indipendentemente da dove ti trovi o dal dispositivo che utilizzi.

Chiamate e videochiamate (individuali e di gruppo) senza scaricare l’app desktop

La principale novità, quindi, è quella di poter effettuare e ricevere chiamate e videochiamate, individuali o di gruppo che siano, direttamente da WhatsApp Web senza più bisogno di rivolgersi all’app desktop ma direttamente dal browser Web.

La versione Web della popolare app di messaggistica presenterà le medesime funzionalità già disponibili per chiamate/videochiamate sugli altri dispositivi: limite a 32 partecipanti, possibilità di condividere lo schermo, e possibilità di lasciare una reazione.

Arriva inoltre la sezione dedicata alle chiamate che include la cronologia completa delle chiamate, la lista dei preferiti e una pagina iniziale che consente di avviare una chiamata, creare un link a una chiamata o chiamare un numero di telefono.

Alla stregua delle chiamate effettuate dall’app, anche le chiamate sul web sono crittografate end-to-end, non prevedono limiti di tempo e/o costi aggiuntivi. “È la stessa esperienza privata che ti aspetti da WhatsApp“.

Possibilità di trasferire le chiamate da un altro dispositivo

Il team di WhatsApp ha previsto anche il trasferimento delle chiamate: una chiamata di gruppo attiva può essere spostata da un dispositivo all’altro senza riattaccare; gli utenti possono quindi avviarla sul dispositivo mobile (smartphone o tablet) mentre sono in giro e poi trasferirla sulla versione Web (o desktop) di WhatsApp.

È possibile fare anche la procedura inversa, ovvero avviare la chiamata/videochiamata di gruppo su WhatsApp Web e spostarla poi sul dispositivo mobile, smartphone o tablet che sia.

Sala d’attesa, Quick HD e soppressione del rumore

L’esperienza utente con chiamate e videochiamate su WhatsApp Web è poi arricchita da altre tre potenzialità molto interessanti:

Sala d’attesa – pensata per offrire agli utenti maggiore controllo su chi partecipa alle chiamate di gruppo “tramite link”; i partecipanti entreranno in una sala d’attesa finché colui che ha avviato la chiamata non sarà pronto per farli entrare.

– pensata per offrire agli utenti maggiore controllo su chi partecipa alle chiamate di gruppo “tramite link”; i partecipanti entreranno in una sala d’attesa finché colui che ha avviato la chiamata non sarà pronto per farli entrare. QuickHD – il team di WhatsApp ha fatto in modo che il flusso video della videochiamata sia in alta definizione sin dai primissimi secondi di chiamata.

– il team di WhatsApp ha fatto in modo che il flusso video della videochiamata sia in alta definizione sin dai primissimi secondi di chiamata. Soppressione del rumore – l’ultima novità è rappresentata dalla soppressione del rumore di fondo, utile perché cerca di fare in modo che la voce degli interlocutori risulti nitida anche in ambienti affollati o rumorosi; nelle impostazioni della chiamata c’è la possibilità di regolare questa impostazione.

Il rollout è già partito su WhatsApp Web

Il team di WhatsApp ha fatto sapere che il supporto a chiamate e videochiamate su e tutte le altre novità ad esse collegate sono già in fase di distribuzione su WhatsApp Web e “saranno presto disponibili per tutti”.

Gli utenti non dovranno più scaricare necessariamente l’app desktop (o rivolgersi a smartphone e tablet) per effettuare chiamate e videochiamate con la popolare app di messaggistica ma potranno usufruirne su qualsiasi PC semplicemente sfruttando microfono, webcam e browser Web (per raggiungere l’indirizzo web.whatsapp.com).