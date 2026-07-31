Samsung ha da pochi giorni presentato i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra ma, come di consueto, è già al lavoro su ciò che arriverà in futuro.

Il colosso sudcoreano ha parlato dei dispositivi che arriveranno entro la fine del 2026, a partire dallo smartphone Galaxy S26 FE che è protagonista anche di nuove indiscrezioni. In aggiunta, sono trapelate indicazioni sui pieghevoli che l’azienda lancerà il prossimo anno e potrebbe esserci una sorpresa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Samsung anticipa ciò che vedremo entro fine anno

In occasione della diffusione dei risultati del secondo trimestre 2026, il primo in assoluto a far registrare una perdita nella divisione mobile, Samsung ha fornito alcune anticipazioni su dispositivi che verranno lanciati prossimamente dall’azienda (via Seeking Alpha).

I dispositivi menzionati dall’azienda sono Samsung Galaxy S26 FE, gli occhiali smart (che sono stati anticipati durante il lancio dei pieghevoli) con Android XR e addirittura i prossimi tablet che comporranno la gamma Samsung Galaxy Tab S12.

Per quanto concerne lo smartphone, la speranza di Samsung è che esso possa “stimolare la crescita della quota di mercato” insieme al resto della gamma Galaxy S26.

Manterremo lo slancio del modello S26 grazie a un marketing costante e al lancio del nuovo S26 FE, espandendo al contempo le vendite nei segmenti di fascia medio-alta, portando le nostre esperienze di intelligenza artificiale principali sulla Serie A.

Per quanto concerne gli occhiali smart, il colosso sudcoreano ha affermato che arriveranno entro la fine dell’anno per ampliare l’offerta di prodotti premium e introdurre una nuova esperienza di design per l’era dell’IA.

Nell’ambito dell’intero ecosistema Galaxy, ci concentreremo sull’ampliamento dell’offerta di prodotti premium, introducendo al contempo una nuova esperienza di design per l’era dell’intelligenza artificiale con il lancio degli occhiali intelligenti entro la fine dell’anno.

Per quanto concerne i tablet, Samsung ha per certi versi confermato una sorta di cambio di paradigma nella gestione della finestra di lancio: fino allo scorso anno, tra una generazione e l’altra intercorrevano 18 mesi; un arrivo nella seconda metà dell’anno, ridurrebbe questa finestra a 12 mesi (come per gli smartphone).

Al momento, l’enorme domanda di server per l’intelligenza artificiale sta creando una carenza e facendo lievitare i prezzi delle memorie per dispositivi mobili. Lo abbiamo già constatato nel secondo trimestre, quando i prezzi delle memorie sono aumentati rispetto al trimestre precedente, esercitando pressione sulla nostra redditività, e prevediamo che questo onere, seppur lieve, persisterà nella seconda metà dell’anno. Per gestire questa situazione, ci stiamo concentrando sul mantenimento del forte slancio delle vendite della serie S26, garantendo al contempo il lancio di successo dei nuovi prodotti premium previsti per la seconda metà dell’anno, come la nuova serie di dispositivi pieghevoli, il Tab S12 e lo Watch Ultra 2.

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Trapelano le specifiche della fotocamera di Samsung Galaxy S26 FE

A proposito di Samsung Galaxy S26 FE, smartphone del quale abbiamo già più volte parlato perché sono trapelate alcune immagini, indicazioni sulla potenza di ricarica e persino data di lancio, colorazioni e prezzi, il portale Android Authority ha recentemente diffuso le specifiche del comparto fotografico dello smartphone (che ha nome in codice “r14”).

Il Galaxy S26 FE dovrebbe utilizzare lo stesso sensore principale disponibile su Galaxy S25 FE: parliamo del Samsung ISOCELL S5KGN3 da 50 megapixel, un sensore da 1/1,57 pollici con pixel da 1 µm, lunghezza focale equivalente 24 mm, apertura f/1.8, PDAF dual-pixel e OIS. Anche il teleobiettivo dovrebbe mantenere lo stesso sensore del modello 2025, vale a dire un OmniVision OV08A1 da 8 megapixel (con pixel da 1 µm, apertura f/2.4, zoom ottico 3x, PDAF e OIS).

Dovrebbero invece cambiare le cose per quanto concerne il sensore ultra-grandangolare e la fotocamera frontale. I sensori scelti da Samsung dovrebbero essere il GalaxyCore GC12A2 da 12 megapixel e il Sony IMX825 da 12 megapixel.

Su Galaxy S25 FE quest’ultimo era utilizzato per la fotocamera frontale: è lecito attendersi lo stesso trattamento anche per il modello 2026. A questo punto, il GC12A2 potrebbe fungere da fotocamera ultra-grandangolare.

Potrebbero essere addirittura cinque i pieghevoli 2027 dell’azienda

Considerando che i pieghevoli più recenti sono stati presentati solo la scorsa settimana e che l’erede del TriFold non sembra in programma nell’immediato, Samsung non dovrebbe presentare nuovi smartphone pieghevoli prima dell’estate del 2027.

Solo pochi giorni fa un report di ETNews ci aveva permesso di scoprire che il colosso sudcoreano stesse lavorando a quattro pieghevoli per il prossimo anno. Un recentissimo report di GalaxyClub, invece, suggerisce che i pieghevoli in arrivo nel 2027 siano addirittura cinque.

Oltre a smentire nuovamente le voci sulla fine della serie Flip, con il pieghevole a conchiglia pronto ad essere della partita anche il prossimo anno, il portale olandese ha scoperto i nomi in codice dei modelli che dovrebbero comporre la prossima gamma di pieghevoli:

B9 corrispondente a Samsung Galaxy Z Flip9

corrispondente a Samsung Galaxy Z Flip9 H9 corrispondente a Samsung Galaxy Z Fold9

corrispondente a Samsung Galaxy Z Fold9 Q9A corrispondente a Samsung Galaxy Z Fold9 Ultra

corrispondente a Samsung Galaxy Z Fold9 Ultra Q9B corrispondente a Samsung Galaxy Z TriFold2

corrispondente a Samsung Galaxy Z TriFold2 Z9 corrispondente all’inedito smartphone con schermo scorrevole/arrotolabile che all’occorrenza può diventare un tablet.

Le indiscrezioni lato hardware trapelate finora su questi dispositivi sono praticamente nulla. Il portale olandese suggerisce che almeno i pieghevoli dovrebbero arrivare proprio nell’estate del 2027, mentre per il dispositivo con schermo scorrevole potremmo dover attendere qualche mese in più, probabilmente fino all’inizio del 2028.