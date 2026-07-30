Dalla Corea del Sud arrivano brutte notizie per la divisione mobile di Samsung, che nel corso del secondo trimestre del 2026 ha fatto registrare per la prima volta una perdita.

Si tratta di un fatto storico per la divisione mobile del colosso coreano e le previsioni per i prossimi mesi non fanno ben sperare per i risultati degli altri trimestri del 2026: il settore degli smartphone, infatti, sta attraversando un momento molto difficile a livello globale e Samsung non è esentata da questa crisi.

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I numeri di Samsung nel secondo trimestre del 2026

Stando ai dati diffusi dal colosso coreano, nel secondo trimestre di quest’anno la divisione mobile ha subito perdite per oltre 550 milioni di dollari, dei quali quasi 500 milioni di dollari dipenderebbero proprio da smartphone, tablet, laptop, smartwatch e altri dispositivi indossabili.

Nonostante gli sforzi compiuti per contenere gli effetti della crisi del settore (anche con il miglioramento dell’efficienza produttiva) e la vendita di un notevole quantitativo di modelli della serie Samsung Galaxy S26, il colosso coreano non è riuscito a generare profitti e i prezzi sempre più elevati dei chip di memoria hanno incrementato i costi di produzione, riducendo i margini di guadagno.

Diverso è il discorso per quanto riguarda la situazione generale di Samsung Electronics, che nel secondo trimestre del 2026 ha fatto registrare profitti record grazie al costante incremento dei prezzi dei chip di memoria, componete sempre più ricercata a causa del boom del settore dell’intelligenza artificiale.

E così, nel complesso, Samsung Electronics ha raggiunto i suoi massimi storici in termini di fatturato e utile operativo trimestrale. Non male come risultato per consolarsi per la crisi del settore mobile.