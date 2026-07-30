Google ha silenziosamente iniziato a distribuire una simpatica novità per Google Chrome, il browser predefinito sulla maggior parte degli smartphone Android nonché uno dei browser più apprezzati al mondo (anche su altre piattaforme).

Finora il browser sui dispositivi del Robottino Verde era rimasto un po’ indietro rispetto alla controparte desktop ma anche rispetto ad alcuni browser concorrenti (come Samsung Internet Browser) per quanto concerne le possibilità di personalizzazione estetica. Adesso, invece, gli utenti guadagnano la possibilità di personalizzare la home page con sfondi, colori e temi. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Chrome per Android accoglie una novità in ambito personalizzazione

In seguito all’aggiornamento alla versione 150.0.7871.187 di Google Chrome per dispositivi Android, Google ha avviato il rilascio di una novità che consente agli utenti di personalizzare anche esteticamente la schermata iniziale del browser.

La novità si presenta agli utenti tramite un pop-up che consente di passare immediatamente alla procedura di personalizzazione (o declinare la proposta e proseguire con la navigazione):

Ora puoi personalizzare la tua home page Personalizza Chrome scegliendo un tema personalizzato

Accettando la proposta di personalizzare la home page del browser, gli utenti verranno rimandati alla sezione Aspetto che consente di scegliere tra l’impostazione predefinita di Chrome (quella attiva di default), caricare un’immagine dalla galleria, scegliere un tema a colori (“Colori di Chrome”) o scegliere un tema tra una di sei raccolte predefinite.

Come personalizzare la home page del browser Made by Google

Nel caso in cui abbiate declinato la proposta iniziale di personalizzazione della home page fornita da Google Chrome alla ricezione di questa novità, nessun problema: è infatti possibile personalizzare la home page in qualsiasi momento.

Dalla pagina iniziale, basta selezionare il menù “Altro” (quello con i tre pallini in alto a destra) e selezionare Personalizza Nuova scheda. A quel punto, nel foglio a comparsa chiamato Personalizza la pagina Nuova scheda potrete notare l’aggiunta della nuova sezione Aspetto.

Dalla sezione Aspetto è possibile scegliere ciò che dicevamo poco fa per far cambiare il tema alla home page del browser. La seguente immagine mostra tre esempi di personalizzazione: due con i Colori di Chrome (una sul verde bottiglia e una sul rosa/fucsia) e una con uno degli sfondi predefiniti delle Raccolte di temi.

In tutti i casi viene modificato lo sfondo e il colore della scritta Google e degli altri elementi dell’interfaccia per far sì che ci sia un buon livello di contrasto e non vi siano problemi di leggibilità. Va comunque detto che con alcuni sfondi ci sono degli elementi che risultano un po’ difficili da vedere (tipo l’icona dell’account e il numero di schede aperte nella terza parte della seguente immagine).

La possibilità di personalizzare la home page su Google Chrome per Android è in fase di distribuzione per tutti gli utenti: non escludiamo il fatto che possa essere coinvolta una componente lato server ma su alcuni dei nostri dispositivi lo abbiamo ricevuto subito dopo l’aggiornamento alla versione 150.0.7871.187 del browser citata in precedenza.

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Come scaricare o aggiornare il browser per Android

Per scaricare o aggiornare il browser Google Chrome sugli smartphone Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante ed effettuare un tap su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate installata e vi venisse segnalato un aggiornamento) o “Installa” (nel caso in cui vogliate provarla per la prima volta).

Per quanto riguarda le versioni in anteprima del browser, potete affidarvi a tre distinti canali di test: basterà scaricare ed installare la versione che più riteniate opportuna direttamente dal Google Play Store.

Google Chrome Canary (instabile): è la prima a ricevere le nuove funzionalità; potrebbe essere instabile, non adatta all’uso di tutti i giorni.

Google Chrome Dev: è più stabile rispetto rispetto alla Canary; consente di provare le novità con largo anticipo rispetto al rilascio sulla versione stabile.