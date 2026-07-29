Brutte notizie per tanti possessori di smartphone e tablet della gamma Samsung Galaxy: il colosso coreano, infatti, ha reso noto di avere deciso di interrompere il supporto del servizio Samsung Find per numerosi device.

Ricordiamo che Samsung Find è un’applicazione che consente agli utenti di condividere la propria posizione con familiari e amici o di vedere dove questi ultimi si trovano in tempo reale, oltre che di proteggere i vari device della gamma Galaxy dallo smarrimento, permettendo il relativo tracciamento per poterli eventualmente ritrovare.

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Samsung Find rimuove il supporto a tanti device

Attraverso un avviso fornito dalla stessa applicazione, il colosso coreano ha reso noto che Samsung Find non verrà più aggiornata per i dispositivi con One UI 2.0, interfaccia basata su Android 10 (o versioni ancora precedenti).

Questo significa non soltanto che l’app in esecuzione su tali device non riceverà più nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni o correzioni di bug ma anche che si potrebbe verificare una possibile limitazione della connessione con i dispositivi più recenti.

Alla base della decisione di interrompere il supporto per questi device vi è la volontà di “garantire un’esperienza di servizio più stabile e di alta qualità a tutti i nostri utenti”.

Il colosso coreano precisa che l’app Samsung Find continuerà a funzionare su smartphone e tablet con One UI 2.0 (e versioni precedenti) e, se gli utenti di questi dispositivi disinstallano l’app, possono comunque reinstallarla dal Galaxy Store o dal Google Play Store (ovviamente potrebbe trattarsi di una versione precedente rispetto all’ultima disponibile).

Potete scaricare Samsung Find dal Samsung Galaxy Store (qui) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: