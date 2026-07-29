Mancano solo pochi giorni alle prime consegne di Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra: i preordini sono iniziati durante il Galaxy Unpacked, ma i nuovi pieghevoli arriveranno nelle mani degli acquirenti a partire dai primi giorni di agosto. Nell’attesa, c’è tempo per “rimediare” a una mancanza: sul Samsung Shop Online sono in offerta le pellicole antiriflesso per gli schermi esterni dei due nuovi smartphone.

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Schermo esterno senza antiriflesso sui nuovi pieghevoli? Ci sono le pellicole

Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra sono stati lanciati una settimana fa: entrambi i nuovi pieghevoli sono dotati di uno schermo interno con trattamento antiriflesso, pensato per migliorare la leggibilità negli ambienti esterni, ma lo stesso non si può dire dello schermo esterno. Galaxy Z Fold8 ha un display esterno da 5,5 pollici, mentre Galaxy Z Fold8 Ultra ne ha uno da 6,5 pollici, entrambi Dynamic AMOLED 2X ed entrambi privi di trattamento antiriflesso.

Per rimediare è possibile affidarsi alle pellicole antiriflesso proposte dal produttore, disponibili sul Samsung Shop Online a prezzo scontato. Le nuove pellicole sono pensate per ridurre riflessi e bagliori, mantenendo gli schermi nitidi e ben visibili anche sotto la luce del sole, e l’elevata trasmittanza e la bassa opacità preservano le immagini e i dettagli.

Le pellicole sono dotate di un rivestimento anti-impronte che mantiene la superficie liscia, e naturalmente hanno il plus di proteggere da graffi, micrograffi e piccoli segni di usura quotidiana. Il tutto senza alterare la nitidezza delle immagini o la resa dei colori. Entrambe, nella parte centrale hanno un ritaglio a “U” per fare spazio alle fotocamere.

Galaxy Z Fold8 Anti-reflecting Film e Galaxy Z Fold8 Ultra Anti-reflecting Film includono due pellicole antiriflesso, due adesivi rimuovi polvere, un panno in microfibra, una spatolina, un applicatore e naturalmente le istruzioni. Insomma, c’è tutto l’occorrente per una comoda e corretta applicazione sugli schermi dei pieghevoli. Sul sito viene anche specificato quali sono le migliori cover originali Samsung da abbinare senza problemi: per entrambi i modelli vengono citate le custodie Carbon Magnet Case, Carbon Standing Case, Silicone Magnet Case, Clear Magnet Case e Clear Case.

Prezzi e dove acquistarle in offerta

Le pellicole antiriflesso Samsung per Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra sono disponibili all’acquisto sul Samsung Shop Online al prezzo consigliato di 32,90 euro, ma in queste ore potete approfittare di uno sconto a carrello del 30%: il prezzo finale scende dunque a 23,03 euro, con consegna express gratuita. In base a quanto riportato, le consegne avverranno a partire dal 3 agosto, ossia la stessa data indicata per gli smartphone.

Se siete interessati, non vi resta che seguire i link qui in basso.