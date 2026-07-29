Samsung ha lanciato ufficialmente i suoi nuovi pieghevoli, il Galaxy Z Fold8 Ultra, il Galaxy Z Fold8 e il Galaxy Z Flip8, permettendo a curiosi e potenziali acquirenti di toccarli con mano prima dell’acquisto. Gli stessi dispositivi sono stati inviati anche alle redazioni specializzate di tutto il mondo per le consuete prove sul campo che accompagnano ogni lancio importante.

C’è però un dettaglio che distingue questa fase dal momento in cui i clienti riceveranno effettivamente il telefono a casa: le consegne agli utenti che hanno già prenotato il dispositivo partiranno in Italia solo a partire dal 6 agosto 2026, con un certo margine temporale rispetto all’esposizione in negozio.

Ma per quale motivo? Stando a quanto sta emergendo, c’è una precisa ragione tecnica che riguarda il software installato sui dispositivi in circolazione.

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Il software dei dispositivi in mostra è ancora “acerbo”

Gli esemplari del Galaxy Z Fold8 Ultra presenti nei punti vendita, così come quelli affidati ai giornalisti per le recensioni, montano una versione del software che non è ancora quella definitiva, bensì una release preliminare, tipica delle fasi che precedono la produzione su larga scala.

Non è dunque escluso che anche una parte delle prime unità spedite ai clienti che hanno prenotato il telefono possa arrivare con questo stesso firmware non definitivo. Secondo quanto riportato, questa versione software presenterebbe alcune criticità che l’azienda coreana intende risolvere con un aggiornamento programmato per il mese prossimo.

Più nel dettaglio, stando a quanto riferito dal leaker Tarun Vats, Samsung starebbe lavorando a un aggiornamento per il Galaxy Z Fold8 Ultra da rilasciare ad agosto, pensato principalmente per migliorare la gestione termica del dispositivo e, più in generale, le prestazioni complessive. Sono, in evidenza, due aspetti particolarmente delicati per uno smartphone pieghevole di fascia alta, dove il calore generato dal processore e la fluidità nell’uso quotidiano incidono molto sulla percezione di qualità da parte dell’utente.

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I dubbi ancora aperti sulle modalità di distribuzione

Resta da chiarire un punto piuttosto importante, perché non è ancora noto se Samsung sceglierà di spedire il Galaxy Z Fold8 Ultra ai clienti con questo aggiornamento già preinstallato di fabbrica, oppure se preferirà distribuirlo in un secondo momento tramite un normale aggiornamento over-the-air, una volta che le consegne saranno già iniziate.

Nel caso in cui l’azienda optasse per la prima soluzione, ossia l’installazione diretta prima della spedizione, è probabile che lo stesso aggiornamento venga reso disponibile separatamente anche per le unità già in uso nei negozi e presso le redazioni, così da allineare tutti i dispositivi in circolazione allo stesso standard software.