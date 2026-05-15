Negli ultimi mesi Google ha spinto con decisione sul fronte salute e fitness, rinnovando completamente la propria offerta: dalla trasformazione dell’app Fitbit nella nuova Google Health fino al lancio di dispositivi come Fitbit Air. Al centro di questo ecosistema troviamo però una novità ancora più ambiziosa, ovvero Health Coach, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale progettato per accompagnare gli utenti nel loro percorso di benessere.

Sulla carta, come spesso accade in questi casi, l’idea è piuttosto chiara, ovvero offrire consigli personalizzati, suggerimenti quotidiani e analisi dei dati raccolti (sonno, attività fisica, recupero) in modo intelligente e personalizzato. Nella pratica però, le prime prove sul campo raccontano una storia ben diversa e, per certi versi, anche piuttosto preoccupante.

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Health Coach ha le allucinazioni: allenamenti mai fatti e dati inventati

Secondo i primi test condivisi in rete, Health Coach sembra incappare in uno dei problemi più noti dei modelli di intelligenza artificiale, ovvero le cosiddette allucinazioni, informazioni generate con sicurezza ma completamente errate.

Nel caso specifico, l’assistente avrebbe addirittura inventato un allenamento mai svolto dall’utente, parlando di una corsa di diversi chilometri semplicemente inesistente. Un errore che va ben oltre la semplice imprecisione (che già di per sé sarebbe discutibile in un contesto legato alla salute), perché introduce dati completamente fittizi all’interno di un sistema che dovrebbe invece basarsi su metriche reali e affidabili.

E non finisce qui, una volta messo di fronte all’errore, Health Coach avrebbe sì ammesso l’imprecisione, ma cercando al tempo stesso di ribaltare la responsabilità sull’utente, ipotizzando che fosse stato lui a dimenticare di registrare l’attività; un comportamento che, ovviamente, lascia più di qualche dubbio sull’affidabilità complessiva del sistema.

Al di là degli errori più evidenti, emergono anche criticità legate alla qualità delle risposte fornite. In particolare, Health Coach viene descritto come eccessivamente prolisso e, allo stesso tempo, poco incisivo, restituendo lunghi blocchi di testo che cercano di compensare una sostanza piuttosto limitata.

Un aspetto che molti di voi avranno già notato utilizzando altri strumenti simili: l’intelligenza artificiale tende spesso a riempire le risposte con considerazioni generiche, senza offrire un reale valore aggiunto rispetto a quanto già noto. Nel contesto fitness, dove precisione e personalizzazione son fondamentali, questo tipo di approccio rischia di risultare non solo utile, ma anche controproducente.

C’è poi un ulteriore elemento da considerare, che rende la situazione ancora più delicata, Health Coach non è un servizio gratuito; si tratta infatti di un’evoluzione del vecchio Fitbit Premium, con un costo previsto di circa 10 dollari al mese o 100 dollari all’anno.

Alla luce di queste prime impressioni, viene dunque naturale chiedersi se un servizio a pagamento possa permettersi un livello di affidabilità ancora così incerto, soprattutto considerando che l’esperienza ruota proprio attorno a questo assistente virtuale. Non è un dettaglio da poco, perché molti utenti potrebbero trovarsi a interagire con Health Coach come principale interfaccia dell’intero ecosistema salute di Google.

Va detto, per correttezza, che il lancio ufficiale di Google Health è previsto per il 19 maggio, mentre Fitbit Air arriverà sul mercato il 26 maggio; questo significa che Google ha ancora qualche giorno, almeno teoricamente, per intervenire e correggere questi problemi.

Allo stesso tempo però, la prima impressione è spesso decisiva, e partire da errori così evidenti non è certo il miglior biglietto da visita possibile per una piattaforma che punta a diventare centrale nella gestione della salute personale.

In definitiva, Health Coach rappresenta un progetto interessante e con un grande potenziale ma, almeno allo stato attuale, sembra ancora acerbo sotto diversi punti di vista; bisognerà quindi valutare con attenzione se affidarsi fin da subito a questa soluzione o attendere sviluppi futuri, sperando in un netto miglioramento dell’affidabilità.