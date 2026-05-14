La nuova app degli Instants di Instagram è disponibile in Italia

A poche settimane dall’introduzione degli Instants, il team di Instagram ha dato prova della volontà di puntare sulla nuova funzione attraverso il lancio di un’applicazione dedicata, che è da poco disponibile anche in Italia.

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Instagram ha una nuova app per gli Instants

Lanciati ufficialmente il mese scorso, gli Instants sono l’ultima trovata di Instagram pensata per la condivisione spontanea di foto e brevi video in tempo reale: nessun filtro, nessuna modifica, solo contenuti spontanei realizzabili con la fotocamera interna dello smartphone. L’unico filtro sul quale l’utente può intervenire attiene al pubblico destinatario degli Instants: è possibile scegliere tra i soli Amici più stretti oppure tutti i propri follower. Ad ogni modo, le instantanee possono essere visualizzate soltanto una volta e spariscono dopo 24 ore (ma è possibile pubblicarne un recap nelle Storie).

Ebbene, gli Instants possono essere creati, condivisi e visualizzati direttamente dall’app principale di Instagram, ma da esiste anche un’app dedicata, che da qualche giorno è disponibile al download anche in Italia, sebbene con qualche traduzione ancora rivedibile o mancante del tutto.

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Qui sopra trovate le immagini ufficiali che accompagnano l’app Instants sul Google Play Store, dove tra l’altro ci si imbatte nel primo grossolano errore: l’applicazione può essere trovata sotto il nome Instagram, un’app Instagram. Qui sotto, invece, un paio di screenshot in cui si vedono le schermate con cui l’app accoglie i nuovi utenti.

Vi piacciono gli Instants di Instagram? Li state già utilizzando? L’app a loro dedicata può essere scaricata dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.