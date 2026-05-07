Dopo l’annuncio sul mercato di casa e svariate anticipazioni ufficiali, il produttore cinese Huawei ha ufficialmente lanciato in Italia i nuovi smartwatch che compongono la serie HUAWEI Watch Fit 5.

Sulla carta, e lo scopriremo presto nella nostra recensione completa, i due dispositivi evolvono i predecessori diretti mantenendo un design elegante e alla moda, oltre alla capacità di offrire funzioni avanzate per la salute e per il fitness, un’autonomia fino a 10 giorni, nuove funzioni come i mini-workout interattivi, il supporto ai pagamenti contactless con Curve Pay e la compatibilità con gli ecosistemi HarmonyOS, Android e iOS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi per il mercato italiano e la interessante promo lancio.

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La serie HUAWEI Watch Fit 5 è ufficiale in Italia

Come anticipato in apertura, Huawei ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia dei nuovi HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro, smartwatch con cassa quadrata che punta forte sul design e strizza l’occhio ai più giovani.

Il modello standard è disponibile in cinque varianti di colore (nero, viola, bianco, verde e grigio-verde), mentre il modello Pro è disponibile in tre varianti di colore (arancione, bianco e nero). Nella colorazione bianca, il modello Pro vanta un trattamento superficiale chiamato Micro-arc Oxid (MAO) per la scocca: si tratta di un’evoluzione dell’anodizzazione che crea uno strato ceramico sopra l’alluminio, migliorando la resistenza (a usura e graffi).

Mentre il modello base si affida nuovamente a un display AMOLED da 1,82 pollici, il modello Pro guadagna un nuovo display AMOLED da 1,92 pollici, molto luminoso (3.000 nit), protetto da vetro zaffiro 2.5D e circondato da cornici sottili e simmetriche (1,8 mm). In aggiunta, questo display è di tipo LTPO ed è in grado di adattare il refresh rate tra 1 Hz e 60 Hz.

L’esperienza in allenamento è un mix tra divertimento e professionalità

Per quanto concerne gli allenamenti, la principale novità dei due HUAWEI Watch Fit 5 risiede nella modalità Mini-Workout, pensata nello specifico per coloro che hanno poco tempo a disposizione per allenarsi e che non dispongono di attrezzi o spazi dedicati. Un quadrante dedicato include un simpatico panda interattivo che propone rapide sessioni di esercizio (da 30 secondi a diversi minuti).

Andando oltre, i due smartwatch si configurano come alleati preziosi degli amanti delle attività outdoor e possono monitorare oltre 100 attività sportive: su entrambi abbiamo il rilevamento automatico dell’attività ciclistica (con potenza virtuale e cadenza in tempo reale); sul modello Pro abbiamo qualcosina in più che farà felici coloro che si affacciano al mondo del professionismo.

In tal senso abbiamo la Modalità Trail Run (con navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e tempo di arrivo stimato) e una suite di funzionalità per i golfisti (con mappe vettoriali di oltre 17.000 campi e visuale del green con rotazione automatica in base al campo visivo).

Il monitoraggio avanzato del benessere rende l’utente più consapevole

Un altro ambito in cui i HUAWEI Watch Fit 5 diventano particolarmente interessanti per gli utenti è il monitoraggio dei dati relativi salute che diventa proattivo e pone l’accento sulla salute cardiovascolare e sulla salute femminile (grazie al sensore di temperatura cutanea per monitorare il ciclo mestruale e l’ovulazione).

Entrambi dispongono di funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, mentre il modello Pro si spinge oltre e dispone di funzioni avanzate come l’analisi dell’aritmia basata sulle onde di polso (fibrillazione atriale), l’ECG e il rilevamento della rigidità arteriosa.

Pagamenti contactless direttamente dal polso grazie a Curve Pay

I HUAWEI Watch Fit 5 includono un chip NFC che supporta i pagamenti digitali contactless anche senza smartphone con Curve Pay (l’app può essere scaricata da HUAWEI AppGallery, Apple App Store, Google Play Store e Samsung Galaxy Store).

Coloro che scelgono i nuovi smartwatch di Huawei ottengono una serie di vantaggi chiave del servizio come la funzionalità diretta “tap-to-pay” (con gestione delle carte in-app e funzione Go Back in Time per modificare la carta usata per un pagamento dopo l’acquisto), lo smart wallet unificato (permette di racchiudere le principali carte in un’unica interfaccia) e il rilevamento sicuro quando il dispositivo non è al polso (richiede l’inserimento di un passcode quando lo smartwatch non è indossato).

Batteria, autonomia e compatibilità con tutti gli ecosistemi

Andando oltre, i nuovi HUAWEI Watch Fit 5 sono dotati di una batteria ad alto contenuto di silicio che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con uso leggero con una singola ricarica (che avviene rapidamente in 60 o 75 minuti a seconda del modello). Si scende a 7 giorni con uso regolare e a 4 giorni sfruttando l’always-on display.

Dal punto di vista della compatibilità, i due smartwatch sono realizzati per integrarsi alla perfezione con qualsiasi tipo di “ecosistema”, offrendo piena compatibilità con i dispositivi HarmonyOS, con i dispositivi Android e con i dispositivi iOS, garantendo un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni.

HUAWEI Watch Fit 5: specifiche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 5.

Dimensioni: 42,9 x 38,2 x 9,5 mm

x x Peso: 27 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: 5 ATM , IP6X

, Materiali: lega di alluminio (cassa), vetro allumino-silicato (fronte), fibre polimeriche (posteriore)

(cassa), (fronte), (posteriore) Cinturino: nylon intrecciato (solo bicolore), fluoroelastomero

(solo bicolore), Display: AMOLED da 1,82″ (480 x 408 pixel), 2.500 nit Cornici: 1,8 x 2 mm Rapporto schermo/corpo: 79%

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , luce ambientale , barometro

, , , , Sensori salute: frequenza cardiaca (ottico), termometro

(ottico), Funzionalità: rilevamento cadute , arrampicata , trail running , trail walking , ciclismo (outdoor e indoor), corsa (outdoor, indoor e su pista), mini-workout interattivi , fibrillazione atriale

, , , , (outdoor e indoor), (outdoor, indoor e su pista), , Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band) Compatibilità: HarmonyOS 2+ , Android 8+ e iOS 13+ Pagamenti contactless tramite Curve Pay

, , , (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 75 minuti

(4 giorni con AOD)

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HUAWEI Watch Fit 5 Pro: specifiche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 5 Pro.

Dimensioni: 44,5 x 40,8 x 9,5 mm

x x Peso: 30,4 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: IP6X , 5 ATM (immersioni fino a 40 metri)

, (immersioni fino a 40 metri) Materiali: lega di alluminio (case), vetro zaffiro (fronte), lega di titanio (lunetta), fibre polimeriche (posteriore)

(case), (fronte), (lunetta), (posteriore) Cinturino: nylon (solo arancione), fluoroelastomero

(solo arancione), Display: AMOLED da 1,92″ (480 x 408 pixel), 3.000 nit Cornici: 1,8 x 1,8 mm Rapporto schermo/corpo: 83%

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , luce ambientale , barometro

, , , , Sensori salute: frequenza cardiaca (ottico), profondità , temperatura superficiale

(ottico), , Funzionalità: rilevamento cadute , arrampicata , trail running , trail walking , ciclismo (outdoor e indoor), corsa (outdoor, indoor e su pista), golf (Course & Driving Range Mode), immersioni (fino a 40 metri), mini-workout interattivi , fibrillazione atriale , ECG , rilevazione della rigidità arteriosa

, , , , (outdoor e indoor), (outdoor, indoor e su pista), (Course & Driving Range Mode), (fino a 40 metri), , , , Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Wi-Fi 2,4 GHz , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band) Compatibilità: HarmonyOS 2+ , Android 8+ e iOS 13+ Pagamenti contactless tramite Curve Pay

, , , (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 60 minuti

(4 giorni con AOD)

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Prezzi, disponibilità e promo dei HUAWEI Watch Fit 5

I nuovi smartwatch che compongono la HUAWEI Watch Fit 5 Series sono ufficialmente disponibili in Italia da oggi, 7 maggio 2026, presso Huawei Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo. Ecco il listino prezzi ufficiale:

HUAWEI Watch Fit 5 – cinturino in fluoroelastomero (colorazioni bianco, nero e viola) – al prezzo di 199 euro – Acquista su Amazon

– cinturino in fluoroelastomero (colorazioni bianco, nero e viola) – al prezzo di – Acquista su Amazon HUAWEI Watch Fit 5 Pro – cinturino in fluoroelastomero (colorazioni bianco, nero) o cinturino in nylon (colorazione arancione) – al prezzo di 299 euro – Acquista su Amazon

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