Dopo averli lanciati sul mercato di casa lo scorso 20 aprile, il produttore cinese Huawei sta per portare in Italia i due smartwatch con cassa quadrata HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro, eredi dei Watch Fit 4 lanciati lo scorso anno più o meno in questo periodo.

Sapevamo già che i due smartwatch, nella versione destinata al mercato internazionale, sarebbero stati protagonisti di un evento lancio in programma il 7 maggio 2026 e, da poche ore, è arrivata la conferma ufficiale direttamente dalla divisione italiana dell’azienda. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluse le anticipazioni ufficiali sulle potenzialità dei due smartwatch.

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La serie HUAWEI Watch Fit 5 sta arrivando in Italia

La serie HUAWEI Watch Fit, quella che propone gli smartwatch “quadrati” del produttore cinese, sta per arricchirsi anche in Italia di un nuovo capitolo: oltre alla solita estetica “rilassata ma dinamica” e la vocazione come “strumento versatile di auto-espressione per il pubblico più giovane”, i due modelli della gamma 2026 introducono una palette colori raffinata, materiali migliorati e tante altre novità.

Come già avvenuto con la generazione precedente, HUAWEI Watch Fit 5 Pro è progettato per i golfisti ma vuole supportare anche i trail runner e i ciclisti, strizzando maggiormente l’occhio allo sport professionale. Il modello base, HUAWEI Watch Fit 5 si rivolge a un pubblico più generalista ma che punta a tenersi in forma con un dispositivo che risulti stiloso.

Entrambi i modelli godono di un redesign per quanto concerne la cassa: il modello “base” è il più leggero e sottile, risultando più confortevole al polso; il modello Pro migliora sul fronte dei materiali e garantisce una maggiore resistenza a graffi e usura.

Huawei ha ottimizzato le cornici attorno al display, soprattutto per quanto concerne il modello Pro che offre un display più ampio e decisamente più luminoso rispetto al modello di precedente generazione, proprio con l’obiettivo di migliorare la resa nelle attività all’aperto.

I due smartwatch supporteranno i pagamenti contactless tramite Curve Pay e potranno sfruttare la promozione dedicata che sarà attiva fino al 30 giugno 2026 (per ottenere il 3% di cashback su ogni spesa idonea). In aggiunta, coloro che acquisteranno i due smartwatch riceveranno l’accesso gratuito a Huawei MultiPass (che include l’iscrizione a Huawei Health+ e altri vantaggi esclusivi da app di sport, fitness e salute).

Specifiche tecniche e immagini del modello “base”

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 5.

Dimensioni: 42,9 x 38,2 x 9,5 mm

x x Peso: 27 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: 5 ATM , IP6X

, Materiali: lega di alluminio , vetro

, Cinturino: nylon intrecciato (solo bicolore), fluoroelastomero

(solo bicolore), Display: AMOLED da 1,82″ (480 x 408 pixel), 2.500 nit

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , luce ambientale , barometro

, , , , Sensori salute: frequenza cardiaca (ottico), termometro

(ottico), Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band) Compatibilità: HarmonyOS 2+ , Android 8+ e iOS 13+

, , , (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 75 minuti

(4 giorni con AOD)

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Specifiche tecniche e immagini del modello Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 5 Pro.

Dimensioni: 44,5 x 40,8 x 9,5 mm

x x Peso: 30,4 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: IP6X , 5 ATM (immersioni fino a 40 metri)

, (immersioni fino a 40 metri) Materiali: lega di alluminio , vetro zaffiro , lega di titanio

, , Cinturino: nylon (solo arancione), fluoroelastomero

(solo arancione), Display: AMOLED da 1,92″ (480 x 408 pixel), 3.500 nit

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , luce ambientale , barometro

, , , , Sensori salute: frequenza cardiaca (ottico), ECG , profondità , temperatura

(ottico), , , Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Wi-Fi 2,4 GHz , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band) Compatibilità: HarmonyOS 2+ , Android 8+ e iOS 13+

, , , (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 60 minuti

(4 giorni con AOD)

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La promo pre-lancio già disponibile

Come anticipato, HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro saranno protagonisti di un evento di lancio del prossimo 7 maggio (alle 10:00 ore italiane) targato Huawei (non sappiamo se dalle nostre parti arriveranno anche altri prodotti).

Anche se non ha ancora comunicato i prezzi di listino per il mercato italiano, il produttore cinese ha già allestito una pagina dedicata al lancio dei due dispositivi sulla versione italiana del sito ufficiale, mettendo in piedi una promo Early Bird.

Questa promo permette di usufruire di uno sconto di 60 euro e di ricevere in omaggio la Capsule Collection LAG World che sarà disponibile in quantità limitata con l’acquisto dei due smartwatch. Per usufruire di questa promozione è necessario registrarsi (serve solo l’indirizzo email) dalla pagina raggiungibile tramite il link sottostante.