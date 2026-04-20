Durante l’evento di lancio che ha visto come assoluti protagonisti gli smartphone della gamma Pura 90 e il pieghevole Pura X Max, Huawei ha presentato ufficialmente anche i nuovi smartwatch HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro.

Entrambi i modelli, eredi dei Watch Fit 4 lanciati lo scorso anno, sono stati spiattellati in tutto e per tutto grazie a una corposissima fuga di notizie della scorsa settimana e adesso sono stati ufficializzati, per il momento sul mercato di casa, dal produttore cinese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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HUAWEI Watch Fit 5

HUAWEI Watch Fit 5 si pone come evoluzione del predecessore diretto, mantenendo lo stesso design con cassa quadrata (in lega di alluminio) che richiama da vicino gli Apple Watch. Sono presenti le certificazioni IP6X e 5 ATM.

Lo smartwatch è disponibile in due versioni: la più economica presenta un cinturino in fluoroelastomero ed è disponibile in quattro finiture (bianco, nero, verde e viola), con la colorazione della cassa che varia leggermente; la più costosa presenta un cinturino in nylon con finitura bicolore argento e verde lime, caratterizzata da una corona girevole in tinta verde lime.

Dal punto di vista delle specifiche, HUAWEI Watch Fit 5 integra un display simile a quello del modello 2025: AMOLED, diagonale da 1,82 pollici, risoluzione 480 x 408 pixel; leggermente superiore il picco di luminosità, ora a 2.500 nit (contro 2.000 nit). Il pannello è protetto da vetro.

Lo smartwatch può vantare una batteria da 471 mAh, in grado di offrire fino a dieci giorni di autonomia (si scende a 4 giorni con always-on display attivo) e supporta la ricarica rapida (una ricarica completa si effettua in 60 minuti). Dal punto di vista della connettività, sono presenti il Bluetooth 6.0, l’NFC (utile per i pagamenti) e il GPS.

Per il monitoraggio della salute abbiamo la sensoristica TruSense (frequenza cardiaca, HRV, SpO2, frequenza respiratoria); è disponibile anche un assistente per la salute. Abbiamo poi anche un accelerometro, un sensore di gravità, un magnetometro, un sensore di luce ambientale, un barometro e un sensore per la temperatura corporea.

Come tutti gli smartwatch dedicati al fitness, anche HUAWEI Watch Fit 5 è in grado di riconoscere automaticamente diverse attività sportive e offre il supporto a numerose modalità di allenamento e sport. A tal proposito, vi sono sei nuove app (come Tennix, Strike Pro per il badminton, Pickle X per il basket) e sono state aggiunte la modalità corsa (con indicatore di potenza, funzionalità di rilevamento della cadenza, rilevamento delle cadute) e una speciale modalità ciclismo.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 5.

Dimensioni: 42,9 x 38,2 x 9,5 mm

x x Peso: 27 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: 5 ATM , IP6X

, Materiali: lega di alluminio , vetro

, Cinturino: nylon intrecciato (solo bicolore), fluoroelastomero

(solo bicolore), Display: AMOLED da 1,82″ (480 x 408 pixel), 2.500 nit

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , luce ambientale , barometro

, , , , Sensori salute: frequenza cardiaca (ottico), termometro

(ottico), Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band) Compatibilità: HarmonyOS 2+ , Android 8+ e iOS 13+

, , , (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 75 minuti

(4 giorni con AOD)

Immagini dello smartwatch

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HUAWEI Watch Fit 5 Pro

Passiamo ora a HUAWEI Watch Fit 5 Pro, modello che diventa leggermente più grande del predecessore diretto e ciò lo si può evincere anche dal fatto che il display diventa un LTPO OLED da 1,92 pollici con risoluzione 480 x 408 pixel e luminosità di picco a 3.500 nit, protetto da vetro zaffiro (quindi molto più resistente ai graffi).

Dal punto di vista estetico, lo smartwatch strizza l’occhio agli Apple Watch Ultra e, in fin dei conti, non sembra esserci nulla di male dato che Apple fa registrare numeri interessanti nel segmento degli smartwatch.

Come il modello base, anche HUAWEI Watch Fit 5 Pro può contare su una batteria da 471 mAh in grado di offrire un’autonomia massima da 10 giorni. Scendiamo a 7 giorni con uso “tipico” e a 4 giorni con always-on display attivo. La ricarica è ancora più rapida (una ricarica completa si effettua in 60 minuti) Il comparto connettività, con Bluetooth 6.0, NFC e GPS, dovrebbe essere lo stesso.

Le differenze con il modello base, invece, sono maggiori sul fronte partire dalla qualità costruttiva: al netto del vetro zaffiro, il modello Pro presenta lo stesso telaio interno in alluminio ma il telaio esterno è in titanio; il coperchio posteriore resta in fibra di vetro. Il peso è di 30,4 grammi.

Dal punto di vista della sensoristica, il modello Pro può vantare un profondimetro (utile perché abbiamo la certificazione per le immersioni fino a 40 metri di profondità) e il supporto alla funzionalità ECG.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 5 Pro.

Dimensioni: 44,5 x 40,8 x 9,5 mm

x x Peso: 30,4 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: IP6X , 5 ATM (immersioni fino a 40 metri)

, (immersioni fino a 40 metri) Materiali: lega di alluminio , vetro zaffiro , lega di titanio

, , Cinturino: nylon (solo arancione), fluoroelastomero

(solo arancione), Display: AMOLED da 1,92″ (480 x 408 pixel), 3.500 nit

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , luce ambientale , barometro

, , , , Sensori salute: frequenza cardiaca (ottico), ECG , profondità , temperatura

(ottico), , , Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Wi-Fi 2,4 GHz , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band) Compatibilità: HarmonyOS 2+ , Android 8+ e iOS 13+

, , , (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 60 minuti

(4 giorni con AOD)

Immagini dello smartwatch

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Disponibilità e prezzi dei nuovi HUAWEI Watch Fit 5

Arrivati alla fine, non ci resta che analizzare le informazioni inerenti a disponibilità e prezzi dei nuovi smartwatch del produttore cinese.