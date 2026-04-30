Lasciare lo smartphone a casa e pagare con uno smartwatch recente di Huawei diventa ora più conveniente. Curve, la piattaforma che riunisce tutte le carte in una, ha lanciato una promozione dedicata ai possessori di dispositivi indossabili del marchio cinese: 3% di cashback su ogni spesa idonea effettuata tramite Curve Pay con lo smartwatch Huawei.

L’offerta, attiva dal 30 aprile al 30 giugno 2026, prevede un rimborso massimo di 30 euro sotto forma di Curve Cash Points, accumulabili su tutti gli acquisti di valore pari o superiore a 2 euro. Il meccanismo è semplice: una volta aggiunta la carta Curve al proprio dispositivo Huawei, ogni tap pagato direttamente dal polso genera automaticamente il cashback, senza bisogno di attivazioni o registrazioni aggiuntive. Il rimborso verrà accreditato entro 30 giorni dalla fine del periodo promozionale direttamente sul saldo Curve Cash dell’utente, da utilizzare per futuri pagamenti. “Tap. Pay. Get 3% back”, recita lo slogan della campagna.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Cosa si può acquistare (e cosa no) e i limiti dell’offerta

L’iniziativa è valida per i clienti Curve attivi residenti nel Regno Unito e nello Spazio Economico Europeo (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), maggiorenni. Sono esclusi dalla promozione alcuni tipi di transazioni: servizi finanziari (bonifici, ricariche, titoli), giochi d’azzardo, prelievi ATM, transazioni con saldo Curve Cash, Curve Fronted e pagamenti verso istituzioni educative (università, scuole). Inoltre, non saranno considerate valide le spese effettuate con dispositivi non Huawei. L’offerta è soggetta a una clausola di fair use: Curve si riserva il diritto di sospendere o revocare il cashback in caso di abusi o comportamenti fraudolenti, come la creazione di account duplicati per ottenere più volte il bonus.

Il cashback è cumulabile con altre promozioni solo se espressamente autorizzato da Curve. L’azienda precisa che i Curve Cash Points non hanno valore in contanti e non possono essere convertiti in denaro, ma solo spesi tramite l’app. La promozione mira a incentivare l’uso dei pagamenti contactless con dispositivi indossabili, un mercato in forte crescita, e a fidelizzare gli utenti dell’ecosistema Curve, che già conta milioni di clienti in Europa. Chi non avesse già Curve Pay può scaricare l’applicazione e attivarlo subito col link qua sotto.

Scarica l’app e attiva subito Curve Pay gratuitamente