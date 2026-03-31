Sono passate alcune settimane da quando vivo ha presentato ufficialmente vivo V70 5G, smartphone di fascia medio-alta che si configura come erede di vivo V50 è che è stato ufficializzato da pochissimi minuti anche sul mercato italiano.

Buone specifiche, dimensioni tutto sommato compatte, supporto software a lunga durata e comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS sono le sue armi per far breccia nel cuore degli appassionati. Per rendere il tutto ancor più interessante, il produttore cinese ha previsto una interessante promo lancio ma solo per poche ore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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vivo V70 5G arriva in Italia

Come anticipato in apertura, vivo V70 5G fa il suo debutto ufficiale in Italia e si pone come erede di vivo V50 5G, smartphone che fa ottime foto e godeva di un’ottima autonomia.

Il modello 2026 diventa più compatto e guadagna materiali più premium (abbiamo un frame in alluminio e non in plastica), pur mantenendo le certificazioni IP68/IP69. Spariscono invece le curvature nella parte frontale: il design è ora in stile lingottino.

Frontalmente, il display rimane un AMOLED a 120 Hz che però guadagna un picco di luminosità maggiore (a 5.000 nit) e una definizione maggiore (1.260 x 2.750 pixel) pur offrendo una diagonale più contenuta da 6,59 pollici (invece di 6,77 pollici).

Il pannello occupa gran parte della parte frontale ed è circondato da cornici sottili e simmetriche (rapporto schermo-scocca del 90,7%), nasconde un lettore ultrasonico delle impronte digitali ed è interrotto da un singolo foro che ospita una fotocamera da 50 megapixel con autofocus.

Il comparto fotografico è il pezzo forte dello smartphone

Nella parte posteriore campeggia invece una placchetta quadrata che sporge dalla scocca e che, per estetica, richiama gli iPhone “Pro” delle vecchie generazioni (sensori disposti sui vertici di un triangolo, flash LED sopra al terzo sensore e logo ZEISS al posto del sensore LiDAR).

Il comparto fotografico triplo è una delle parti più interessanti dello smartphone, grazie anche alla co-ingegnerizzazione con ZEISS. Non abbiamo nulla di estremo come sul vivo X300 Ultra, chiaro, ma vivo V70 5G offre un buon mix tra hardware e software se paragonato a molti competitor della fascia media.

Il sensore principale è il Sony Lytia 700V da 1/1,56 pollici con risoluzione 50 megapixel e stabilizzazione ottica. Abbiamo poi un teleobiettivo periscopico per lo zoom ottico 3x con sensore da 1/1,95″, risoluzione 50 megapixel e stabilizzazione ottica. Infine abbiamo un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Lo smartphone è in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Principale e teleobiettivo offrono cinque lunghezze focali per i ritratti: 23 mm (1x) per i paesaggi, 35 mm (1,5x) per i “ritratti da strada), 50 mm (2,2x) per i ritratti classici), 85 mm (3,7x) e 100 mm (4,3x) per i primi piani. È presente anche una modalità bokeh in stile ZEISS.

Hardware di buon livello per la fascia medio-alta

Sotto al cofano di vivo V70 5G troviamo l’evoluzione del SoC presente sul predecessore diretto: abbiamo lo Snapdragon 7 Gen 4 (a 4 nm) di Qualcomm (in luogo del Gen 3); in generale il produttore cinese ha deciso di puntare su un SoC che offrisse il giusto compromesso tra performance e costi, senza troppe rinunce rispetto ai modelli della serie 8.

Lo Snapdragon è affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X) con estensione della RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (memorie UFS 4.1) non espandibile. Il comparto connettività risulta molto completo, con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, blaster a infrarossi, NFC, GPS e porta USB-C.

Nonostante le dimensioni più compatte rispetto al predecessore, la batteria diventa più capiente: da 6.000 mAh passiamo a 6.500 mAh. L’unità è al silicio-carbonio e ioni di litio, abilita l’utilizzo prolungato a temperature estreme (da -20°C a 40°C) ed è certificata per mantenere l’80% della capacità originale per 900 cicli di ricarica. Abbiamo il supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W e la funzione di bypass della batteria.

A chiudere il pacchetto abbiamo il sistema operativo OriginOS 6 su base Android 16 con la promessa di un supporto software che prevede quattro major update di Android e sei anni di patch di sicurezza. L’interfaccia proprietaria di vivo include una serie di funzioni IA tra cui rientra AI Audio Noise Eraser, funzione che elimina i suoni indesiderati e mette in risalto le voci durante la registrazione dei video.

Specifiche tecniche di vivo V70 5G

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo vivo V70 5G.

Dimensioni: 157,52 x 74,33 x 7,40 mm (Authentic Black) o 7,59 mm (altre)

x x (Authentic Black) o (altre) Peso: 187 grammi (Authentic Black) o 194 grammi (altre)

(Authentic Black) o (altre) Display: AMOLED da 6,59″ (1.260 x 2.750 pixel), 120 Hz , 5.000 nit (picco)

da (1.260 x 2.750 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 /12 GB (RAM, LPPDR5X) + 256/ 512 GB (archiviazione, UFS 4.1)

/12 (RAM, LPPDR5X) + 256/ (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla co-ingegnerizzata con ZEISS 50 MP principale con OIS 50 MP teleobiettivo periscopico con OIS (zoom ottico 3x) 8 MP ultra-wide

Fotocamera anteriore: 50 MP con AF

con AF Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 6.500 mAh , ricarica cablata a 90 W

da , ricarica cablata a Sistema operativo: OriginOS 6 su base Android 16 Quattro major update di Android (fino ad Android 20) Sei anni di patch di sicurezza (fino a marzo 2032)

su base

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di vivo V70 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini di vivo V70 5G

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Disponibilità, prezzi e promo lancio di vivo V70 5G

Il nuovo vivo V70 5G arriva in quattro colorazioni (Golden Hour, Sandalwood Brown, Alpine Gray e Authentic Black) e in svariate configurazioni, anche se risulta acquistabile in Italia solo in due delle colorazioni (Alpine Gray e Authentic Black) e nella sola configurazione 8+512 GB, proposta al prezzo consigliato di 699,90 euro.

Per poche ore, fino alle 23:59 di mercoledì 1 aprile 2026, è possibile acquistare lo smartphone usufruendo di una promo lancio che prevede un omaggio (caricabatterie da 90 W) che verrà aggiunto automaticamente a carrello e di uno sconto di 100 euro.

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