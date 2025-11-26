Qualcomm ha ufficialmente presentato il nuovo e atteso Snapdragon 8 Gen 5, il processore destinato a una nuova generazione di smartphone Android di fascia alta. Si tratta della versione di fascia inferiore rispetto allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, già utilizzato su dispositivi come OnePlus 15. Nonostante non sia il top di gamma dell’azienda californiana, le novità introdotte promettono miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di fotografia, gaming e intelligenza artificiale.

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Le novità del nuovo processore

Il nuovo processore si inserisce nella fascia premium di Qualcomm come alternativa più accessibile allo Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’obiettivo è offrire un’esperienza di alto livello anche su dispositivi dal prezzo più competitivo, ampliando così la gamma di scelta per gli utenti che cercano velocità, intelligenza artificiale avanzata e prestazioni da top di gamma.

Il cuore del chip è rappresentato dalla nuova CPU Oryon, un’architettura proprietaria sviluppata da Qualcomm. Secondo i dati diffusi dall’azienda, le prestazioni generali aumentano del 36%, mentre la reattività nella navigazione web migliora del 76% rispetto alla generazione precedente. Si tratta di un progresso significativo che punta a rendere più fluida l’esperienza d’uso quotidiana, specialmente nella gestione del multitasking e nell’apertura delle applicazioni.

Accanto alla CPU, la nuova GPU Adreno lavora a frequenze più elevate e garantisce un incremento dell’11% nelle prestazioni grafiche grazie a una frequenza di clock fino a 3,8 GHz. Questo si traduce in un’esperienza visiva più reattiva e stabile, con supporto fino a 165 fotogrammi al secondo. Anche il comparto grafico è ottimizzato per la gestione simultanea dei carichi, offrendo supporto alla tecnologia di Mesh Shading, utile per migliorare la resa grafica nei videogame più avanzati.

La GPU Adreno adotta inoltre una nuova architettura detta “sliced”, che consente di raggiungere frequenze di clock più elevate mantenendo allo stesso tempo una maggiore efficienza energetica.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il nuovo processore integra un’unità NPU Hexagon potenziata, capace di offrire un incremento del 46% nelle elaborazioni AI. Questa evoluzione è fondamentale per tutte le operazioni che si basano sull’elaborazione locale dei dati, dalla traduzione in tempo reale agli assistenti vocali, passando per l’elaborazione di immagini e video.

Il Qualcomm Sensing Hub tra innovazione e rischi per la privacy

Una delle novità più interessanti è legata al nuovo Qualcomm Sensing Hub, una componente pensata per rendere gli smartphone più proattivi e consapevoli del contesto. Presentato in occasione dell’edizione 2024 dello Snapdragon Summit di Qualcomm, questo modulo è dotato di un proprio processore AI ed è in grado di sfruttare i microfoni e i sensori presenti nel dispositivo per raccogliere costantemente informazioni sull’ambiente circostante e sulle attività dell’utente.

Tra le funzionalità più importanti, c’è la possibilità di attivare automaticamente l’assistente vocale semplicemente sollevando il dispositivo. Un’interazione resa possibile dalla combinazione intelligente tra i microfoni e i sensori, che il sistema interpreta per riconoscere l’intenzione dell’utente di parlare.

In questo modo Qualcomm punta a offrire la possibilità di creare esperienze agentiche, cioè situazioni in cui il telefono è in grado di anticipare le esigenze dell’utente in modo intelligente e dinamico. Si tratta però di una funzionalità che solleva diversi interrogativi legati alla privacy, in quanto implica un ascolto costante e continuo con la relativa raccolta di dati personali dell’utente. Molto dipenderà da come i produttori decideranno di implementare questa tecnologia nei loro dispositivi. Una questione che diventerà sempre più centrale con l’evoluzione delle capacità dell’intelligenza artificiale.

L’impatto sul comparto fotografico

A essere particolarmente avvantaggiato dal nuovo Snapdragon 8 Gen 5 è il comparto fotografico degli smartphone che lo adotteranno. Grazie al nuovo ISP Spectra Triple AI e all’integrazione con la NPU, infatti, gli smartphone dotati di Snapdragon 8 Gen 5 potranno sfruttare funzionalità avanzate di fotografia computazionale. Si tratta di un miglioramento della gamma dinamica pari a quattro volte rispetto al passato, elemento che incide direttamente sulla qualità delle immagini in presenza di forti contrasti di luce.

Tra le nuove funzioni ci sono Night Vision 3.0 (per foto notturne più dettagliate) e una regolazione in tempo reale delle tonalità (che migliora la resa della pelle, dei cieli e della vegetazione). Lo scopo è quello di ottenere immagini più naturali e fedeli alla realtà, evitando così la necessità di interventi in post-produzione.

I primi smartphone a integrare Snapdragon 8 Gen 5

La diffusione del nuovo processore inizierà a breve con i modelli in arrivo da produttori come iQOO, Motorola, OnePlus e Vivo. Questi brand saranno tra i primi a integrare la nuova piattaforma, contribuendo a mostrare quelle che sono le reali potenzialità di Snapdragon 8 Gen 5 nel mondo reale.