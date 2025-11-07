In queste ore è in distribuzione su Android e iOS un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale di Iliad, che introduce un’attesa novità: stiamo parlando della modalità scura, o Dark Mode, che segue il tema dei dispositivi, eventualmente applicando colori scuri all’interfaccia.

Arriva la modalità scura sull’app Iliad

Periodo di novità per l’app ufficiale di Iliad, che come abbiamo visto ha esordito all’inizio dell’anno dopo le tante richieste da parte degli utenti. Nella seconda metà di settembre l’app si è aggiornata e ha introdotto la possibilità di effettuare direttamente in app il passaggio da SIM a eSIM, seguendo i vari passaggi guidati (senza più la necessità di passare dall’Area personale del sito o da uno dei punti vendita).

Il nuovo aggiornamento lanciato in queste ore (partito da iOS, ma in rollout anche su Android secondo quanto riportato da MondoMobileWeb) introduce una novità interessante, anche se non a livello di funzionalità. Come anticipato, si tratta della Dark Mode, che va a scurire l’interfaccia dell’app durante le ore notturne, o comunque in base alle impostazioni del tema del dispositivo: in questo modo si evita di farsi “accecare” aprendo l’app quando c’è poca luce.

Il changelog proposto sull’App Store (versione 1.6.0) è piuttosto diretto, e aggiunge anche l’introduzione di alcuni generici miglioramenti:

“Novità di questa versione: la Dark Mode! L’app Iliad ora segue automaticamente il tema del tuo dispositivo. Abbiamo inoltre apportato alcuni miglioramenti all’interno dell’app, in modo da offrirti la migliore esperienza utente possibile“.

Come probabilmente saprete, l’app Iliad è scaricabile gratuitamente da Google Play Store (per Android), da App Store (per iOS) e da App Gallery (per i dispositivi Huawei senza servizi Google). Per verificare di disporre della più recente versione sul vostro smartphone Android e per effettuare eventualmente aggiornamenti potete seguire il badge qui in basso.

Aspettavate la modalità scura per l’app Iliad o secondo voi non è poi così utile?