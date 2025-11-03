Iliad ha recentemente lanciato Instant Win, un nuovo concorso dedicato agli appassionati di calcio che si rivolge a tutti i nuovi clienti mobile, fibra o iliadbusiness dell’operatore.

Il concorso, già attivo dallo scorso 1 novembre e disponibile fino al 27 dicembre 2025, consente ai nuovi clienti di vincere premi esclusivi firmati dall’operatore francese e da Lega Serie A. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Iliad lancia il concorso Instant Win per i nuovi clienti

Come anticipato in apertura, Iliad ha recentemente lanciato una nuova iniziativa dedicata ai nuovi clienti che punta a fare leva sugli appassionati di calcio.

Chiamata Instant Win, questa iniziativa è aperta a tutti gli utenti maggiorenni dell’operatore che sottoscrivano una nuova offerta mobile, fibra e/o iliadbusiness tra quelle presenti nel catalogo fino al 27 dicembre 2025 (ultima data possibile per la partecipazione).

Attivando una nuova offerta entro quella data, infatti, i clienti riceveranno un codice univoco, valido per una sola partecipazione, e le istruzioni per partecipare all’estrazione dei premi (ne parleremo poco più avanti).

In palio con Instant Win, concorso che come anticipato coinvolge anche Lega Serie A, ci sono 10 kit del tifoso (cuscinetto da stadio, scaldamani tascabile e stickers) al giorno e 100 maglie autografate del campionato di Serie A Enilive.

Come partecipare al concorso

Di seguito riportiamo la procedura per partecipare a Instant Win di Iliad:

Acquistare una nuova offerta mobile, fibra e/o iliadbusiness

Attendere il codice univoco per partecipare al concorso

Accedere al sito dedicato al concorso entro il 31/12/2025

Inserire i dati richiesti, inserire il codice di gioco (quel codice univoco ricevuto in seguito all’attivazione dell’offerta) e selezionare la squadra del cuore (tra le venti del campionato di Serie A Enilive)

Cliccare sul pulsante “Scopri subito se hai vinto”.

Per i già clienti, continua l’iniziativa “Vinci il calcio con Iliad”

Coloro che sono già clienti dell’operatore francese possono consolarsi con l’iniziativa Vinci il calcio con Iliad lanciata nel mese di agosto ma ancora attiva: essa consente di vincere coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite di campionato di Serie A Enilive nella stagione 2025/26 (quella in corso).

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo all’articolo pubblicato in seguito al lancio di questa iniziativa nel mese di agosto. Per partecipare, i già clienti devono visitare questo sito e selezionare “Partecipa”.