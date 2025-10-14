Iliad presenta oggi due nuove offerte pensate per chi ha bisogno di tanti giga per navigare sulla rete 5G, uniti ovviamente a tutto ciò che serve lato chiamate e messaggi: si tratta di Iliad TOP 250 PLUS e Iliad TOP 300 PLUS, attivabili da oggi, 14 ottobre 2025, fino al 13 novembre. Vediamo come sottoscriverle, cosa offrono e quanto costano.

Iliad presenta TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, le nuove offerte ricche di giga in 5G

Iliad lancia due nuove proposte complete e trasparenti, con tanti giga sotto reti 4G e 5G e un prezzo bloccato per sempre, come ormai ci ha abituato a fare. Le nuove tariffe vengono presentate come tra le più vantaggiose del mercato per navigare in Italia e tra quelle con la più ampia disponibilità di giga da utilizzare all’estero.

Più precisamente, mettono a disposizione:

Iliad TOP 250 PLUS : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 250 giga di traffico dati per l’Italia su rete 4G, 4G+ e 5G ( +25 giga extra dedicati al roaming) al prezzo di 9,99 euro al mese;

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati per l’Italia su rete 4G, 4G+ e 5G ( dedicati al roaming) al prezzo di al mese; Iliad TOP 300 PLUS: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 300 giga di traffico dati per l’Italia su rete 4G, 4G+ e 5G (+ 30 giga extra dedicati al roaming) al prezzo di 11,99 euro al mese.

Le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro e sono disponibili fino alle 15:00 del 13 novembre 2025. Sono sottoscrivibili dai nuovi utenti e dai già clienti Iliad che vogliono effettuare un upgrade (cioè da quelli che hanno un’offerta dal costo inferiore o uguale). Come sempre, minuti e SMS risultano illimitati, ma seguendo le condizioni di uso lecito e corretto indicate da Iliad.

L’attivazione delle offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS permette di accedere a uno sconto mensile sull’offerta fibra di Iliad (Fibra pura e Iliadbox super): questo perché il ribasso è dedicato agli utenti mobile Iliad con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese.

In più, le nuove proposte permettono di partecipare al concorso “Vinci il calcio con Iliad”, che mette in palio biglietti VIP con hospitality per vivere da protagonisti le partite della propria squadra del cuore in Serie A, nella finale della Supercoppa italiana (EA SPORTS FC Supercup) o nella finale della Coppa Italia Frecciarossa. Per partecipare (anche più volte al mese) basta accedere alla sezione dedicata del sito dell’operatore, registrare i propri dati e indicare la propria squadra preferita.

Per attivare Iliad TOP 250 PLUS o TOP 300 PLUS direttamente dal sito è sufficiente seguire uno dei link qui in basso: