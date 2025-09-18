Come funzionano le eSIM:

Le eSIM sono di fatto chip montati all’interno dei vari dispositivi, che hanno la stessa interfaccia delle schede SIM tradizionali. Vanno a sostituire queste ultime, permettendo di risparmiare spazio all’interno dei vari dispositivi (e questo riguarda soprattutto i device di piccole dimensioni): sono dunque incorporate in smartphone, smartwatch o quant’altro e risultano collegate alla scheda madre consentendo l’identificazione del cliente sulla rete. Un altro vantaggio delle eSIM consiste nella semplificazione dell’attivazione dei piani, utile soprattutto per soluzioni temporanee come i viaggi all’estero.