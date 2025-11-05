Il mondo della telefonia del nostro Paese potrebbe presto subire un nuovo scossone: pare, infatti, che CK Hutchison e Iliad discuteranno di una possibile alleanza nel settore delle telecomunicazioni.

Ricordiamo che CK Hutchison è il conglomerato di aziende che detiene WINDTRE e, stando a quanto viene riportato da Reuters, starebbe prendendo in considerazione la possibilità di integrare la sua divisione italiana di telecomunicazioni con le attività di Iliad nel nostro mercato.

WINDTRE e Iliad insieme in Italia

I due colossi delle comunicazioni avrebbero già avviato delle trattative e la divisione italiana di Iliad potrebbe essere valutata oltre 3 miliardi di euro su base autonoma mentre l’accordo potrebbe essere strutturato come una joint venture.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’autorità di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni, WINDTRE è il terzo operatore di rete mobile in Italia con una quota di mercato del 24% mentre Iliad è quarto con quasi l’11%: l’unione delle loro forze potrebbe portare ad una nuova realtà capace di ambire a divenire il soggetto leader del settore.

Al momento le trattative sarebbero ancora in una fase iniziale e anche per tale motivo le parti in causa non hanno voluto commentare queste indiscrezioni.

Un accordo di questo tipo andrebbe a ridurre il numero di operatori di telefonia mobile in uno dei mercati delle telecomunicazioni più competitivi d’Europa e potrebbe essere sottoposto a controlli sia normativi che politici, ragion per cui la sua eventuale finalizzazione sarebbe ancora piuttosto lontana.

Un’altra opzione potrebbe essere quella dell’acquisto da parte di WINDTRE delle attività italiane di Iliad, con pagamento in azioni della futura entità quotata in borsa delle attività di telecomunicazioni europee di CK Hutchison.

In sostanza, tutto è ancora da definire e comunque per le regole imposte dall’UE bisognerà attendere quantomeno il prossimo anno. Staremo a vedere.