Amazon lancia una nuova promozione dedicata agli utenti dell’app mobile, offrendo 10 euro di sconto sul primo acquisto effettuato tramite smartphone; l’iniziativa, come spesso accade in questi casi, è però soggetta a specifiche condizioni e non tutti potranno approfittarne: ecco quindi come funziona, chi è idoneo e quali sono i limiti previsti dal regolamento ufficiale.

Come funziona la nuova offerta Amazon

L’offerta è attiva dal 6 novembre al 1 dicembre 2025, ed è riservata ai cosiddetti clienti idonei, ovvero coloro che hanno ricevuto una comunicazione diretta da Amazon, tramite banner, email o notifica push, e visualizzano l’indicazione Sei idoneo per questa offerta nella parte superiore della pagina dedicata, una volta effettuato l’accesso al proprio account.

Chi rientra tra gli utenti selezionati potrà ottenere un buono sconto do 10 euro, valido per un acquisto minimo di 25 euro di prodotti eleggibili, effettuato esclusivamente tramite l’app Amazon per Android o iOS. Per attivare la promozione sarà sufficiente aggiungere il codice promozionale al carrello durante la fase di checkout e completare l’ordine entro il tempo indicato.

Come sempre, anche in questo caso ci sono alcune esclusioni da tenere presenti, il buono di 10 euro si applica infatti solo agli articoli venduti e spediti da Amazon.it, mentre sono esclusi:

dispositivi Amazon (come Echo, Kindle e Fire TV)

contenuti digitali, libri ed eBook

prodotti alimentari per neonati e bambini

sigarette elettroniche e relativi accessori

prodotti Amazon Luxury, buoni regalo e offerte Warehouse Deals

Inoltre, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni sullo stesso articolo e non è utilizzabile sugli ordini effettuati con la modalità 1-click.

Ogni cliente idoneo può riscattare un solo buono sconto e il valore massimo del vantaggio è fissato a 10 euro, l’offerta è inoltre limitata ai primi 53.934 clienti che soddisfano tutte le condizioni previste. In caso di annullamento o reso di un ordine che fa scendere l’importo sotto la soglia minima dei 25 euro, la piattaforma si riserva il diritto di stornare l’importo dello sconto dal metodo di pagamento originario.

Vale anche la pena ricordare che il buono non è trasferibile, non può essere convertito in denaro e non è valido per gli acquisti su versioni internazionali del sito.

Per verificare la propria idoneità basta visitare il sito web di Amazon da browser, una volta effettuato l’accesso, se si visualizza il banner promozionale nella parte superiore della pagina, sarà possibile attivare l’offerta direttamente dal proprio account.

Si tratta in definitiva di una promozione pensata per invogliare gli utenti a utilizzare l’app mobile di Amazon, probabilmente in vista del periodo natalizio e del Black Friday ormai alle porte; tuttavia, non tutti potranno usufruirne, solo gli utenti selezionati riceveranno l’invito ufficiale e potranno riscattare il buono.

Volete scoprire se siete idonei alla nuova promozione di Amazon? Basta seguire il link qui sotto per scoprirlo.

