Amazon ha deciso di fare “marcia indietro” rispetto alla decisione presa alla fine del mese scorso: in queste ore è infatti tornata disponibile la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Amazon Prime. Vediamo come funziona e come attivarla.

Sono tornati i 30 giorni di prova gratuita di Amazon Prime

Dopo anni a offrire 30 giorni di prova gratuita per l’abbonamento Prime, alla fine dello scorso mese Amazon ha deciso di rimuoverla, introducendo un periodo di 7 giorni a prezzo scontato (0,49 euro). In queste ore sembra proprio che il colosso dell’e-commerce abbia deciso di tornare a com’erano le cose in precedenza: recandosi nella pagina dedicata all’attivazione dell’abbonamento Amazon Prime, viene nuovamente proposto il periodo gratuito di 30 giorni.

Nella sezione dedicata al supporto del sito di Amazon, viene indicato che alle volte potrebbero essere offerti periodi di prova specifici o altri abbonamenti promozionali. Non sappiamo dunque se questo periodo di prova di 30 giorni sia tornato in pianta stabile, o se continuerà a essere proposto solo a fasi alterne, magari con l’avvicinarsi di periodi promozionali specifici (come il Black Friday, che arriverà alla fine di novembre).

Come probabilmente saprete, l’abbonamento include spedizioni gratuite con consegna rapida (anche in un giorno per gli indirizzi e i prodotti compatibili), lo streaming di film e serie TV di Amazon Prime Video, lo streaming musicale di Amazon Music Prime, i giochi Amazon Luna, i libri Prime Reading, lo spazio cloud Amazon Photos (illimitato per le foto), un abbonamento mensile a scelta a un canale Twitch e non solo.

Allo stato attuale, cliccando sul link qui in basso potete attivare 30 giorni gratis di abbonamento Amazon Prime. Una volta conclusosi il periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 49,90 euro all’anno o di 4,99 euro al mese (a seconda del piano scelto), a meno di disattivazione. Resta a disposizione il prezzo ridotto per gli studenti e per giovani fino ai 22 anni, anche se non frequentano l’università (24,95 euro all’anno, o 2,49 euro al mese).

Se siete interessati ad attivare i 30 giorni gratis di abbonamento Amazon Prime non vi resta che seguire il link qui in basso.