Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò non riguarda soltanto l’introduzione di nuove funzionalità ma anche il miglioramento della loro interfaccia, attraverso modifiche grafiche più o meno rilevanti.

Nelle scorse ore ci sono arrivati due nuovi esempi di questo incessante lavoro, relativi in particolare a due servizi molto popolari come Google Maps e Google Foto, per i quali sono in fase di implementazione due nuove icone.

Come cambiano le icone di Google Foto e Google Maps

Così com’è già avvenuto per il logo di Ricerca Google e quello di Gemini, il colosso di Mountain View continua ad aggiornare i suoi loghi per adeguarli all’era dell’intelligenza artificiale e adesso è arrivato il turno di Google Foto e Google Maps.

Questo lavoro di aggiornamento dei loghi delle principali app dell’azienda è iniziato in primavera e il colosso statunitense nei mesi scorsi ha precisato che nella nuova soluzione, pur mantenendo la fedeltà ai quattro colori iconici di Google, le tonalità più brillanti e il design sfumato simboleggiano l’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e l’energia creativa garantita dai prodotti e dalla tecnologia del colosso statunitense.

Ecco come dovrebbe cambiare l’icona di Google Maps (a sinistra l’attuale versione e a destra quella nuova):

In pratica, il colosso statunitense ha un po’ modificato la forma, rendendola più moderna mentre il cerchio interno è decisamente più grande.

Questo, invece, è il confronto tra l’attuale versione e quella nuova dell’icona di Google Foto:

In questo caso la forma non subisce modifiche mentre viene applicato un effetto di sfumatura dei colori.

Al momento non è chiaro quando le nuove icone saranno implementate per tutti ma ciò potrebbe avvenire in qualsiasi momento.