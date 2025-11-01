AliExpress torna a proporre la campagna promozionale Choice Day che, come ogni mese, funge da “benvenuto” per il nuovo mese, in questo caso per il mese di novembre. Il colosso dell’e-commerce ha però alzato l’asticella nel mese di novembre, rendendo Mega la ricorrente promozione, probabilmente come aperitivo con vista sul Black Friday di fine mese.

Questa promozione, già attiva dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 e che si protrarrà fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, prevede sconti fino al 70% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come risparmiare ulteriormente sfruttando la promo Team Up & Cashback già attiva sul portale.

AliExpress “Mega Choice Day” (novembre 2025): tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 e fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, sul portale di AliExpress torna un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto.

La promozione, più “potente” di quella proposta come benvenuto ai mesi precedenti, prevede sconti fino al 70% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch di ottima qualità), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 70 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TUTTOA2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 14 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 14 euro Coupon TUTTOA4 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 23 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 23 euro Coupon TUTTOA7 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon TUTTOA12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon TUTTOA35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 279 euro Coupon TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon TUTTOA55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 449 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 449 euro Coupon TUTTOA70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro

Inoltre sono previsti questi ulteriori coupon esclusivi (i valori sono in dollari ma funzionano anche sui prodotti in euro considerando il cambio) qualora i precedenti risultino non più utilizzabili:

Coupon IFPMCKXI – per ottenere 3$ di sconto su un ordine minimo di 29$

– per ottenere 3$ di sconto su un ordine minimo di 29$ Coupon IFPNZHGP – per ottenere 4$ di sconto su un ordine minimo di 29$

– per ottenere 4$ di sconto su un ordine minimo di 29$ Coupon IFP5IZ9H – per ottenere 6$ di sconto su un ordine minimo di 59$

– per ottenere 6$ di sconto su un ordine minimo di 59$ Coupon IFPPGXJC – per ottenere 9$ di sconto su un ordine minimo di 89$

– per ottenere 9$ di sconto su un ordine minimo di 89$ Coupon IFPBHBEG – per ottenere 16$ di sconto su un ordine minimo di 149$

– per ottenere 16$ di sconto su un ordine minimo di 149$ Coupon IFPPXRB0 – per ottenere 23$ di sconto su un ordine minimo di 199$

– per ottenere 23$ di sconto su un ordine minimo di 199$ Coupon IFP6RTIS – per ottenere 30$ di sconto su un ordine minimo di 269$

– per ottenere 30$ di sconto su un ordine minimo di 269$ Coupon IFPT8907 – per ottenere 40$ di sconto su un ordine minimo di 369$

– per ottenere 40$ di sconto su un ordine minimo di 369$ Coupon IFPQHCYZ – per ottenere 50$ di sconto su un ordine minimo di 469$

– per ottenere 50$ di sconto su un ordine minimo di 469$ Coupon IFP8ANHY – per ottenere 65$ di sconto su un ordine minimo di 529$

– per ottenere 65$ di sconto su un ordine minimo di 529$ Coupon IFPY5Q9Q – per ottenere 60$ di sconto su un ordine minimo di 599$

– per ottenere 60$ di sconto su un ordine minimo di 599$ Coupon IFPIVASQ – per ottenere 75$ di sconto su un ordine minimo di 659$

– per ottenere 75$ di sconto su un ordine minimo di 659$ Coupon IFPYUWXA – per ottenere 70$ di sconto su un ordine minimo di 699$

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Tutte le offerte della promo Mega Choice Day (novembre 2025) di AliExpress – continua a leggere, non perderti il cashback e l’ulteriore sconto PayPal

Termini e condizioni della promozione “Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto, attiva dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Mega Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Mega Choice Day (novembre 2025) – Fino al 70% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartwatch, alcuni smartphone (anche di brand blasonati) e molto altro.

Le sorprese però non finiscono qui: sul portale di AliExpress è infatti possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, attualmente nella sua prima fase, chiamata Team Up & Cashback di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato.

Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 12%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.