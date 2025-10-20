Il colosso dell’e-commerce AliExpress sale sempre più spesso alla ribalta grazie a interessantissime promozioni, legate principalmente a considerevoli sconti e coupon esclusivi per risparmiare ulteriormente su quei prodotti che altrove costerebbero di più.

Ora l’asticella si alza con Team Up & Cashback, un’iniziativa valida fino al 3 dicembre 2025 che consente agli utenti di “coalizzarsi”, fare squadra e ricevere un cashback che aumenta (in percentuale) in base al numero di membri della squadra. Noi abbiamo creato la nostra e, con la vostra partecipazione, possiamo trarne beneficio tutti. Ecco come fare.

AliExpress lancia l’iniziativa “Team Up e Cashback”

Con in vista eventi come Single’s Day, Black Friday e Cyber Monday, AliExpress prova ad alzare la posta in palio nella sfida su Amazon, proponendo una nuova iniziativa chiamata Team Up & Cashback.

L’iniziativa durerà fino alle 23:59 del 3 dicembre 2025 ed è suddivisa in due fasi: la prima è già attiva dalle 01:00 del 19 ottobre 2025 e proseguirà fino alle 23:59 del 19 novembre 2025; la seconda inizierà alla mezzanotte del 20 novembre 2025 e durerà fino alle 23:59 del 3 dicembre 2025.

Per quanto concerne il cashback, ci sono cinque livelli in tutto che variano a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra (per questo è importante essere in tanti): dal 3% minimo, possiamo arrivare fino al 12% (passando per 5%, 8% e 10%).

Come funziona il Cashback di AliExpress?

Sfruttare il Cashback di AliExpress è molto semplice. Basta seguire una procedura di pochi passi:

Unisciti al nostro team di PrezziTech / TuttoAndroid tramite questo link e seleziona Entra nella squadra. Ottieni sin da subito il 3% di cashback sui tuoi acquisti (fino a un massimo del 12% in base a quanti punti raggiungiamo). Più compri e più amici inviti nella squadra (condividi questa news) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo tutti noi membri della squadra.

Il cashback viene erogato da AliExpress quando il prodotto che andiamo a ordinare viene effettivamente spedito e sarà spendibile entro 30 giorni dall’erogazione su acquisti superiori a 1 euro. Potete trovare qui il regolamento completo dell’iniziativa.

Altre info utili e metodi per non perdervi le migliori offerte

Con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.

