La nuova ed accattivante funzionalità introdotta da Xiaomi con HyperOS 3 e chiamata Hyper Island non è più un’esclusiva degli smartphone premium del colosso cinese, in quanto un recente aggiornamento l’ha sbloccata silenziosamente anche per gli smartphone di REDMI e POCO.

Stando a quanto è stato riportato da PaperKing13, infatti, la build 3.0.23 di HyperOS rimuove il codice che in precedenza bloccava Hyper Island sulla maggior parte dei modelli REDMI e POCO, permettendo così anche ai possessori di questi smartphone più economici di godere della funzionalità di notifica in stile Dynamic Island, che mostra informazioni come i controlli musicali, i timer o gli aggiornamenti di guida nell’area della fotocamera frontale.

Hyper Island è disponibile per tutti

Stando a quanto si apprende, l’unica limitazione per i dispositivi dotati di poca RAM (probabilmente meno di 6 GB) è rappresentata dalla disabilitazione delle animazioni di Hyper Island: in pratica, su tali device, l’isola apparirà e funzionerà comunque normalmente ma non avrà le transizioni viste sui telefoni di fascia alta.

Ecco gli smartphone REDMI e POCO che riceveranno HyperOS 3 nei prossimi mesi e, pertanto, anche Hyper Island:

Tra ottobre e novembre 2025

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Tra novembre e dicembre 2025

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Tra dicembre 2025 e marzo 2026

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 13 Pro+

REDMI Note 13 Pro

REDMI Note 13 5G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

Un motivo in più per attendere con impazienza l’aggiornamento che porterà HyperOS 3.