La nuova ed accattivante funzionalità introdotta da Xiaomi con HyperOS 3 e chiamata Hyper Island non è più un’esclusiva degli smartphone premium del colosso cinese, in quanto un recente aggiornamento l’ha sbloccata silenziosamente anche per gli smartphone di REDMI e POCO.

Stando a quanto è stato riportato da PaperKing13, infatti, la build 3.0.23 di HyperOS rimuove il codice che in precedenza bloccava Hyper Island sulla maggior parte dei modelli REDMI e POCO, permettendo così anche ai possessori di questi smartphone più economici di godere della funzionalità di notifica in stile Dynamic Island, che mostra informazioni come i controlli musicali, i timer o gli aggiornamenti di guida nell’area della fotocamera frontale.

Hyper Island è disponibile per tutti

Stando a quanto si apprende, l’unica limitazione per i dispositivi dotati di poca RAM (probabilmente meno di 6 GB) è rappresentata dalla disabilitazione delle animazioni di Hyper Island: in pratica, su tali device, l’isola apparirà e funzionerà comunque normalmente ma non avrà le transizioni viste sui telefoni di fascia alta.

Ecco gli smartphone REDMI e POCO che riceveranno HyperOS 3 nei prossimi mesi e, pertanto, anche Hyper Island:

Tra ottobre e novembre 2025

  • REDMI Note 14 Pro+ 5G
  • REDMI Note 14 Pro 5G
  • REDMI Note 14 Pro
  • REDMI Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7

Tra novembre e dicembre 2025

  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI 15
  • REDMI 14C
  • REDMI 13
  • REDMI 13x
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75

Tra dicembre 2025 e marzo 2026

  • REDMI Note 14 5G
  • REDMI Note 13 Pro+
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI Note 13 5G
  • REDMI 15 5G
  • REDMI 15C 5G
  • REDMI 15C
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C85

Un motivo in più per attendere con impazienza l’aggiornamento che porterà HyperOS 3.

