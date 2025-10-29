La nuova ed accattivante funzionalità introdotta da Xiaomi con HyperOS 3 e chiamata Hyper Island non è più un’esclusiva degli smartphone premium del colosso cinese, in quanto un recente aggiornamento l’ha sbloccata silenziosamente anche per gli smartphone di REDMI e POCO.
Stando a quanto è stato riportato da PaperKing13, infatti, la build 3.0.23 di HyperOS rimuove il codice che in precedenza bloccava Hyper Island sulla maggior parte dei modelli REDMI e POCO, permettendo così anche ai possessori di questi smartphone più economici di godere della funzionalità di notifica in stile Dynamic Island, che mostra informazioni come i controlli musicali, i timer o gli aggiornamenti di guida nell’area della fotocamera frontale.
Hyper Island è disponibile per tutti
Stando a quanto si apprende, l’unica limitazione per i dispositivi dotati di poca RAM (probabilmente meno di 6 GB) è rappresentata dalla disabilitazione delle animazioni di Hyper Island: in pratica, su tali device, l’isola apparirà e funzionerà comunque normalmente ma non avrà le transizioni viste sui telefoni di fascia alta.
Ecco gli smartphone REDMI e POCO che riceveranno HyperOS 3 nei prossimi mesi e, pertanto, anche Hyper Island:
Tra ottobre e novembre 2025
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7 Pro
- POCO X7
Tra novembre e dicembre 2025
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
Tra dicembre 2025 e marzo 2026
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 13 Pro+
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI Note 13 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
Un motivo in più per attendere con impazienza l’aggiornamento che porterà HyperOS 3.