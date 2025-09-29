Sono passati soltanto pochi giorni da quando Xiaomi ha svelato la roadmap per il rilascio di HyperOS 3 con base Android 16 e ancora meno dalla pubblicazione della tabella di marcia globale del major update, ma è già arrivato il momento di una precisazione importante: stando a quanto emerso, non tutti i modelli aggiornati riceveranno la stessa versione di HyperOS 3, anzi alcune funzioni dovrebbero essere precluse ai dispositivi più economici, come ad esempio gli smartphone della serie REDMI Note.

HyperOS 3 non sarà uguale per tutti: niente Hyper Island per i REDMI

Xiaomi sta portando avanti i lavori per il rilascio dell’aggiornamento ad HyperOS 3 con base Android 16 e la nuova versione è già in test su decine di modelli dei vari brand facenti capo alla casa cinese; da qualche settimana, il programma beta è disponibile anche in Europa e, come sempre, costituisce una fase di affinamento fondamentale prima del rilascio pubblico dell’aggiornamento in versione stabile.

Come si accennava poco sopra, Xiaomi ha già reso noto il programma di rilascio dell’aggiornamento, pertanto i possessori dei modelli compatibili — tra i quali figurano anche gli appena lanciati Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, che hanno debuttato con la versione precedente dell’OS — sanno già orientativamente quanto tempo dovranno attendere prima di ricevere HyperOS 3. Quello che invece finora non sapevano è che l’aggiornamento non sarà uguale per tutti: a quanto si apprende, i modelli più vecchi e meno costosi verranno sì aggiornati, tuttavia non riceveranno tutte le novità presentate.

Come evidenziato da PaperKing13 su X, la nuova funzionalità Hyper Island potrebbe non essere supportata ufficialmente da tutti i modelli aggiornati e tra i grandi esclusi figurerebbero anche modelli come REDMI Note 14 Pro Plus 5G (non esattamente il più cheap tra i REDMI). Palesemente ispirata alla Dynamic Island di Apple, la Hyper Island è una delle novità più interessanti del major update di Xiaomi: si tratta di una funzione pensata per migliorare il multitasking e offrire notifiche dinamiche che consentono di tracciare le attività. È lecito ipotizzare che anche altre novità rimarranno esclusive dei modelli di fascia alta e premium. Per maggiori dettagli di natura tecnica, potete fare riferimento al GitHub di HyperCeiler.

Ricordiamo che la serie REDMI Note 14 è in lista per ricevere HyperOS 3 tra ottobre e novembre, mentre per i modelli della precedente serie REDMI Note 13 se ne parlerà nei primi mesi del prossimo anno.