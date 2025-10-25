Samsung continua a consolidare il proprio rapporto con i consumatori italiani, e si distingue come una delle realtà più apprezzate nel nostro Paese quando si parla di assistenza e supporto post vendita; secondo l’indagine Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2026, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), l’azienda si conferma infatti ai vertici nazionali per l’eccellenza del proprio Servizio Clienti, ottenendo risultati particolarmente rilevanti in quasi tutte le categorie di prodotto core per il brand.

Leadership confermata in 9 categorie per Samsung

Nel dettaglio, Samsung ha ottenuto il riconoscimento N.1 Servizio in nove diverse categorie: smartphone, TV, elettrodomestici, smartwatch, sistemi audio, proiettori, climatizzatori, pome di calore e purificatori d’aria. A queste si aggiunge la categoria notebook, per la quale il marchio è stato premiato con il sigillo Top Servizio, a conferma di una performance che supera la media del settore.

Non si tratta dunque di un singolo exploit, ma di una conferma trasversale che copre praticamente ogni segmento strategico del catalogo Samsung, rafforzando l’immagine di un’azienda che non si limita a offrire prodotti tecnologicamente avanzati, ma che continua a investire in processi di relazione, supporto e fidelizzazione.

Il risultato emerge da un bacino di ben 332.900 opinioni raccolte tra i consumatori italiani, con un totale di 2.244 aziende analizzate suddivise in 220 settori economici. Il punteggio che ha permesso a Samsung di distinguersi è legato al Service Experience Score (SES), la metrica con cui l’ITQF misura la percentuale di clienti che dichiarano di aver ricevuto un servizio molto buono lungo l’intero percorso, dalla fase di pre acquisto all’assistenza post vendita, fino alla relazione continuativa.

Il brand non solo guida più comparti di riferimento, ma rientra anche tra le prime dieci aziende in assoluto in Italia per qualità del servizio offerto, mostrando quanto il supporto al cliente sia diventato un elemento decisivo in un mercato dove la differenziazione non passa più soltanto per la tecnologia o il prezzo.

Lo stesso report ITQF sottolinea come oggi il valore percepito di un marchio passi sempre di più attraverso il tipo di relazione instaurata con l’utente finale; non a caso viene ricordato che un buon prodotto conquista, ma è il servizio di qualità a creare legami duraturi, una frase che fotografa perfettamente la direzione verso la quale si sta muovendo l’intero settore tech.

A ribadire questo approccio è anche il commento di Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia, che sottolinea:

Essere riconfermati leader in numerose categorie merceologiche e rientrare tra le prime dieci in Italia per la qualità del servizio offerto è per noi motivo di grande orgoglio. Da sempre crediamo che la fiducia dei nostri clienti si costruisca attraverso esperienze concrete: ascolto attento, soluzioni rapide e relazioni durature. Per questo continuiamo a investire in innovazione, formazione e prossimità sul territorio, con oltre 250 Centri Assistenza Autorizzati sul territorio.

Grazie a una rete capillare di supporto e a continui investimenti nell’esperienza di assistenza, Samsung conferma quindi il proprio posizionamento come punto di riferimento nel customer service tech in Italia, con una fidelizzazione che passa, ancora una volta, da una cura tangibile per l’utente finale.