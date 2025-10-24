Samsung continua a rifinire l’esperienza software dei suoi smartphone e tablet, e tra le novità attese con One UI 8.5, l’aggiornamento che dovrebbe debuttare in versione Beta verso la fine del prossimo mese, ci sarà una nuova gestione avanzata delle notifiche, resa possibile dall’integrazione sempre più profonda delle funzioni Galaxy AI.

La novità, avvistata in una recente build trapelata, consente infatti di assegnare una priorità più alta alle notifiche provenienti da specifiche app, così da evidenziarle subito e non rischiare di perderle tra i tanti avvisi che riempiono la tendina durante la giornata.

Notifiche più intelligenti e organizzate dall’IA per la One UI 8.5

Secondo quanto individuato, Samsung introdurrà nella One UI 8.5 un’opzione dedicata nelle impostazioni chiamata Assegna priorità alle notifiche, permettendo così all’utente di selezionare manualmente le app considerate più importanti. Le notifiche provenienti da tali app appariranno in cima all’elenco, con un completamento che ricorda molto da vicino quello introdotto da Apple con iOS 18.4 (che a sua volta sfrutta Apple Intelligence per mostrare gli avvisi più rilevanti).

Non si tratta però di una semplice messa in evidenza statica, l’immagine che accompagna la funzione mostra chiaramente il logo di Galaxy AI, suggerendo che l’algoritmo potrà intervenire anche nella classificazione dinamica degli avvisi, probabilmente in base ad abitudini dell’utente e all’importanza percepita delle interazioni.

La descrizione della funzionalità non menziona per il momento la possibilità di dare priorità alle notifiche dei contatti preferiti, indipendentemente dall’app, cosa che avrebbe reso il sistema ancora più intuitivo, specie quando si parla di messaggi urgenti o familiari.

Inoltre, un’ulteriore evoluzione utile potrebbe riguardare il comportamento del pulsante Cancella tutto nella One UI 8.5, le notifiche ad alta priorità, idealmente, non dovrebbero sparire al primo tap, ma magari richiedere una conferma separata.

Oltre alla gestione più intelligente degli avvisi, One UI 8.5 porterà una rivisitazione grafica piuttosto marcata, con nuovi elementi tridimensionali, animazioni più fluide e transizioni aggiornate, il tutto nell’ottica di rendere l’interfaccia più moderna e coerente con il linguaggio visivo più recente.

Ne sapremo di più con l’arrivo della Beta pubblica, ma è ormai evidente che Samsung stia consolidando l’integrazione tra interfaccia e intelligenza artificiale, spingendo la One UI verso un modello più proattivo e personalizzabile, esattamente ciò che moltissimi utenti chiedono da tempo.