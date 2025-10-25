Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Un esempio recente di tale costante supporto software ci arriva dalla serie Samsung Galaxy S23, che all’inizio di questo mese ha ricevuto l’aggiornamento che ha portato con sé One UI 8, pur con qualche problema a causa del quale la procedura di rilascio è stata sospesa per qualche giorno.

Ebbene, adesso per questi smartphone è arrivato il momento di un altro update.

La serie Samsung Galaxy S23 si aggiorna ancora

Dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio da parte di Samsung di un minor update per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23.

L’update in questione ha un peso di circa 380 MB, porta il software alla versione S918NKSS6EYJ7 / S918NOKR6EYJ7 / S918NKSU6EYI7 e include le patch di sicurezza di ottobre 2025 (con cui vengono risolte oltre venti vulnerabilità relative sia ad Android che all’interfaccia del colosso coreano).

Al momento questo aggiornamento pare che sia disponibile soltanto per i modelli commercializzati nel mercato interno ma presto dovrebbe raggiungere anche gli altri Paesi.

Nel momento in cui sarà l’update effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono ad ogni modo procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti e selezionando l’opzione per la verifica.