Mancherebbero ormai pochi mesi al lancio della nuova serie top di gamma Samsung Galaxy S26, o forse no. Un nuovo rumor suggerirebbe infatti un’uscita posticipata di qualche settimana per i nuovi modelli di smartphone della compagnia sudcoreana, rispetto a quanto visto in passato con le serie precedenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S26: uscita posticipata a marzo?

Stando alle dichiarazioni di una fonte interna al settore (con una credibilità decisamente altalenante), l’uscita di Samsung Galaxy S26 potrebbe addirittura slittare a marzo. Nessun lancio a gennaio, dunque, come abbiamo assistito con le precedenti serie uscite finora, con evento Galaxy Unpacked dedicato poche settimane prima. Le motivazioni dietro questo presunto ritardo potrebbero essere imputabili ad alcuni cambi di rotta voluti da Samsung per la nuova serie di smartphone, o probabilmente alla necessità di produrre un numero adeguato di unità in tempo per il loro debutto sul mercato.

Cambiamenti importanti anche per la nomenclatura dei vari modelli: addio quindi al suffisso “Pro” rumoreggiato negli ultimi mesi, a favore del più semplice Samsung Galaxy S26, cui andrà ad affiancarsi Samsung Galaxy S26+, in sostituzione del modello Edge che proprio quest’anno non ha riscosso vendite soddisfacenti.

C’è ancora un gran discutere e un susseguirsi di voci, poi, sulla scelta del chip implementato all’interno dei nuovi modelli: da una parte il top di gamma Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm che avrebbe guadagnato sempre più terreno per la variante Ultra, accompagnato dal chip proprietario Exynos 2600 che starebbe invece riscontrando non pochi problemi produttivi.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita ufficiale) da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.