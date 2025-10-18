Dopo alcuni mesi di test, la nuova funzionalità di Facebook che analizza la libreria fotografica del telefono per creare collage e modifiche basate sull’intelligenza artificiale è ora disponibile negli Stati Uniti e in Canada.

Ad annunciarlo è stato il team di Meta, il quale ha spiegato che questa novità è stata pensata per rendere il ricordo e la condivisione dei propri momenti preferiti più facili, ciò attraverso il suggerimento di quelli che vengono ritenuti i video e le foto migliori, usati per creare collage e modifiche divertenti.

La nuova funzione IA di Facebook

L’idea del team di Meta è quella di dare agli utenti la possibilità di sfruttare le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per fare emergere quei momenti memorabili che si perdono nella propria galleria e di modificarli per salvarli o condividerli.

Il team di Meta ci ha tenuto a precisare che non sono richieste competenze di design, in quanto è la nuova funzionalità ad occuparsi del lavoro pesante, in modo che gli utenti possano concentrarti sulla condivisione di questi contenuti.

Inoltre gli utenti vengono rassicurati del fatto che tutti i suggerimenti sono privati ​​e sarà loro garantita la possibilità di decidere cosa condividere, quando condividerla e con chi, il tutto con la promessa che i contenuti multimediali delle varie gallerie fotografiche non saranno sfruttati dal colosso dei social network per migliorare il suo sistema di intelligenza artificiale (ciò a meno che non siano gli utenti a scegliere di modificarli con i vari strumenti di IA dell’azienda o di condividerli).

Il team di Facebook ha reso noto che nei prossimi mesi i test di questa nuova funzione verranno avviati anche in altri Paesi. Basta avere un po’ di pazienza.