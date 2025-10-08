Nella giornata di oggi, 7 ottobre, Meta ha annunciato delle novità interessanti per Facebook, con particolare riferimento alla funzione dei Reel, che prenderanno in prestito alcuni dettagli già presenti nella funzione omonima di Instagram al fine di renderli più facili da trovare e da condividere.

Come cambiano i Reel di Facebook

I Reel, insieme alle storie, sono uno dei fattori determinanti del successo di Instagram — e in futuro potrebbero diventare ancora più importanti per la piattaforma — e adesso la casa madre Meta ha pensato bene di ritoccare quelli di Facebook per migliorarne l’esperienza d’uso e invogliare gli utenti ad utilizzarli e ad interagire maggiormente coi contenuti.

Per prima cosa, i Reel di Facebook integreranno le bolle degli amici, consentendo agli utenti di individuare quali tra i propri amici abbiano apprezzato un determinato contenuto, così da trovare un rapido spunto di conversazione. A questo punto gli utenti di Instagram avranno sicuramente già notato delle somiglianze con ciò che avviene già sull’altro social di Meta, dove viene offerta anche la possibilità di inviare i Reels come messaggi diretti.

In sede di presentazione della novità, Meta ha posto l’accento sul potenziamento dell’algoritmo di suggerimeno dei contenuti: Facebook parla di una maggiore rapidità nell’apprendimento degli interessi degli utenti, tale da proporre sempre Reels nuovi e interessanti: secondo la casa madre, il nuovo motore sarebbe in grado di suggerire fino al 50% in più di Reel pubblicati in giornata. Inoltre, il nuovo algoritmo terrà conto anche delle preferenze dell’utente in merito alla durata dei video, così da suggerire contenuti in linea con tale preferenza; gli stessi utenti potranno aiutare l’algoritmo a perfezionarsi servendosi del tasto “Non mi interessa” disponibile per ogni Reel.

Infine, non poteva mancare un tocco di intelligenza artificiale: i Reel offriranno suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale per approfondire interessi specifici.

A detta di Facebook, questo è soltanto l’inizio: in futuro l’esperienza d’uso dei Reel continuerà ad evolversi per tenere conto degli interessi degli utenti e per invogliarli ad interagire non solo coi contenuti ma anche con altri utenti a partire proprio dai Reel.

