Nonostante l’enorme popolarità di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Nelle scorse ore è stato Adam Mosseri ad annunciare su Threads l’ultima novità studiata dal team di sviluppatori: ci riferiamo ad un’opzione per provare un’interfaccia basata sulle schede.

Instagram inizia i test di una nuova funzione

Stando a quanto è stato spiegato da Mosseri, la nuova interfaccia si articola in tre schede: la prima è ancora quella dedicata alle Storie e ai Feed, la seconda è quella dei Reel mentre la terza è la scheda dei Messaggi Diretti.

L’aspetto più interessante di questa nuova interfaccia è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di scorrere tra le schede.

Il capo di Instagram ci ha tenuto a precisare che il team di sviluppatori sta organizzando l’app in base a ciò per cui le persone la usano di più, ovvero i Reel e i DM ed è consapevole del fatto che tale tipo di modifiche può richiedere del tempo per abituarsi ed è questo il motivo per cui si è deciso di dare alle persone la possibilità di provarle in anticipo prima del lancio ufficiale.

Mosseri conclude il suo post con l’invito agli utenti che decideranno di testare la nuova interfaccia di aiutare gli sviluppatori con i loro preziosi feedback.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova interfaccia potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti e probabilmente molto dipenderà da come andranno i test.