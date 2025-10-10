Continuiamo a seguire con grande interesse l’incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche grafiche o la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più personalizzabile.
Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.29.16.
WhatsApp Beta migliora il supporto a Facebook
Nelle scorse settimane è emerso che tra le funzionalità in fase di sviluppo vi era anche quella relativa alla possibilità per gli utenti di aggiungere un link al profilo Facebook, in modo da visualizzarlo direttamente sulla pagina informativa di WhatsApp, rendendo più semplice la connessione dei contatti tra le piattaforme.
Ebbene, con la versione 2.25.29.16 beta per Android tale novità inizia ad essere testata pubblicamente con i primi utenti.
Così come spiega il team di WhatsApp sul sito di supporto ufficiale, l’aggiunta di link di Instagram e Facebook al proprio profilo aiuta i propri contatti a trovare gli utenti e a seguirli su questi due social network.
Una volta aggiunto, il link viene visualizzato direttamente sul profilo (accompagnato dall’icona relativa), rendendo più facile per gli altri utenti accedervi e riconoscerlo.
Agli utenti resta la possibilità di decidere se verificare o meno il proprio account (non esiste un obbligo in tal senso), in quanto non vi sono differenze per quanto riguarda l’esperienza offerta.
Al momento non si sa quando il link al profilo Facebook sarà implementato per tutti gli utenti.
Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.
