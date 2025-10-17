Nonostante manchi parecchio al lancio finale della One UI 8.5 di Samsung, e ancora un mesetto abbondante al probabile arrivo della versione beta, in questi giorni stanno spuntando sempre più anticipazioni. A quanto pare, la nuova build saltata fuori in queste ore introduce un paio di ulteriori novità riguardanti gli sfondi, o wallpaper se preferite.

Due nuovi sfondi animati in arrivo con One UI 8.5 di Samsung

Come stiamo scoprendo in questi giorni, la One UI 8.5 potrebbe costituire un cambiamento più consistente rispetto alla One UI 8, che si è concentrata perlopiù nel portare vari affinamenti di quanto visto (o intravisto) sulla One UI 7. Pur non prevedendo passaggi a nuove versioni di Android (per quello dovremo aspettare la One UI 9), a quanto pare dovrebbe introdurre numerosi cambiamenti, come riepiloghi IA delle notifiche, modifiche estetiche, un cambiamento “preso” dai Google Pixel riguardante le chiamate, almeno quattro novità Galaxy AI, miglioramenti per la schermata di blocco e la barra di stato, e non solo.

Con la One UI 8.5, Samsung sembra puntare molto anche sui cambiamenti visivi ed estetici, e le novità spuntate in queste ore ne sono un’ulteriore conferma. Come riportato da Sammobile, che è riuscita a mettere le mani sul nuovo firmware per Samsung Galaxy S25 Ultra (S938BXXU6CYJB), il produttore ha integrato due nuovi sfondi animati.

SamMobile Insights – One UI 8.5 gets two new animated wallpapers (the second one moves when you move the device left and right). Firmware: S938BXXU6CYJB

Status: Unreleased (leaked)

One UI version: 8.5

Android version: 16 pic.twitter.com/pt9rFxg788 — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) October 16, 2025

Il primo vede protagonista un campo da basket, con un pallone che cade e rotola attraverso un’animazione dedicata. Il secondo mostra un arco stilizzato con delle scale che lo attraversano, con uno stile che ricorda il gioco Monument Valley. Sulla schermata di blocco, l’immagine ruota nella direzione opposta a quella dell’inclinazione dello smartphone, creando un effetto parallasse più intenso di quello che vediamo su altri sfondi integrati da Samsung.

Non sappiamo se questi due nuovi sfondi saranno poi messi effettivamente a disposizione nella versione finale della One UI 8.5, visti i cambiamenti che si susseguiranno nei prossimi mesi, e nemmeno se saranno affiancati da altri di questo genere. Samsung sta ancora lavorando alla prossima release, quindi aspettiamoci tante ulteriori anticipazioni sulle novità in arrivo.

Vi piacciono questi nuovi sfondi animati?