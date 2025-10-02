Samsung continua a lavorare a pieno ritmo sullo sviluppo della One UI 8.5, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata per dispositivi Galaxy; dopo le prime indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, una nuova build emersa online conferma non solo ulteriori affinamenti estetici, ma anche l’arrivo di una delle funzioni più attese: i riepiloghi delle notifiche basati sull’intelligenza artificiale, pensati per rendere più leggibile e gestibile il flusso continuo di messaggi che ogni giorno affolla gli smartphone degli utenti.

Restyling visivo e piccole ottimizzazioni per la One UI 8.5

La nuova build ha mostrato come Samsung stia progressivamente correggendo le imperfezioni emerse nelle prime versioni di One UI 8.5, ancora acerbe e caratterizzate da icone incomplete o pulsanti fuori posto; di seguito alcuni esempi concreti:

i pulsanti dell’elenco widget del pannello rapido hanno ora un aspetto più coerente con il resto dell’interfaccia

hanno ora un aspetto più coerente con il resto dell’interfaccia l’app Benessere Digitale ha ricevuto un restyling con pulsanti più grandi

ha ricevuto un restyling con pulsanti più grandi nella schermata di blocco , toccando il collegamento alle app si apre finalmente un elenco completo in un pop-up dedicato

, toccando il collegamento alle app si apre finalmente un elenco completo in un pop-up dedicato l’ app Telefono ha adottato una barra inferiore composta solo da icone, che ora si estende per tutta la larghezza dello schermo (anche se i pulsanti effettivi restano concentrati nella parte centrale)

ha adottato una barra inferiore composta solo da icone, che ora si estende per tutta la larghezza dello schermo (anche se i pulsanti effettivi restano concentrati nella parte centrale) l’ app Meteo ha spostato la barra di ricerca in basso e messo in evidenza il nome della località in un riquadro superiore, seguendo il design introdotto nelle Impostazioni

ha spostato la barra di ricerca in basso e messo in evidenza il nome della località in un riquadro superiore, seguendo il design introdotto nelle Impostazioni l’ editor di foto basato su Galaxy AI nella galleria mostra ora tutte le schede direttamente in basso, senza dover scorrere

nella galleria mostra ora tutte le schede direttamente in basso, senza dover scorrere alcune app come Impostazioni, Meteo e Galleria presentano un nuovo effetto gradiente alle estremità dello schermo, che lascia intravedere gli elementi in arrivo durante lo scroll

alle estremità dello schermo, che lascia intravedere gli elementi in arrivo durante lo scroll il registratore dello schermo è stato rivisto, con pulsanti più grandi e icone descrittive per ogni opzione

Tutti questi cambiamenti, seppur minori, contribuiscono a rendere l’esperienza più coerente, moderna e intuitiva, con un design che punta alla chiarezza e alla leggibilità.

Notifiche più intelligenti con Galaxy AI

La novità più significativa riguarda però l’arrivo dei riepiloghi delle notifiche, una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale integrata (con tutta probabilità Gemini Nano di Google, in esecuzione direttamente sul dispositivo) per sintetizzare i contenuti più lunghi.

Al primo avvio del pannello delle notifiche su One UI 8.5 infatti, compare un pop-up che illustra questa nuova capacità; sebbene al momento la funzione non sia ancora operativa, nel menù delle impostazioni è già presente l’opzione per gestire le app da includere o escludere dal riepilogo, un segnale chiaro che il debutto ufficiale è ormai imminente.

Samsung conferma che il sistema elaborerà i contenuti in locale, senza invio ai server, garantendo così maggiore tutela della privacy. Una volta pienamente funzionante, la novità dovrebbe aiutare a ridurre il sovraccarico informativo e a rendere più scorrevole la gestione delle notifiche quotidiane.

La lista delle novità non è ancora definitiva, come spesso accade nelle fasi di sviluppo ulteriori informazioni potrebbero emergere nelle prossime settimane, sia in ambito grafico che lato IA; quel che è certo è che con la One UI 8.5 Samsung sembra voler raffinare non solo l’estetica, ma anche l’usabilità quotidiana, con un occhio di riguardo per chi riceve un gran numero di notifiche e desidera uno smartphone più intelligente e meno dispersivo.