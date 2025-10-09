Sappiamo che Samsung sta lavorando alla One UI 8.5, che si prospetta una versione davvero ricca di novità nonostante la mancanza di una nuova versione di Android. Mentre siamo in attesa dell’arrivo del programma beta, continuano a spuntare anticipazioni e “conferme” sulle funzionalità che saranno integrate nella prossima release, soprattutto riguardanti Galaxy AI e l’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme quattro novità che potrebbero rivelarsi molto utili nell’uso di tutti i giorni.

Quattro (e più) novità Galaxy AI previste con One UI 8.5

Le funzionalità Galaxy AI hanno esordito con la serie Galaxy S24, ma con il passare dei mesi e degli aggiornamenti stanno diventando sempre più ricche e avanzate, numericamente e qualitativamente. Questo trend proseguirà anche con la One UI 8.5, release sempre basata su Android 16 che arriverà in versione stabile con il debutto della serie Samsung Galaxy S26: negli ultimi giorni abbiamo visto che potrebbe costituire un aggiornamento più importante del previsto, con riepiloghi IA delle notifiche, modifiche estetiche, un cambiamento “preso” dai Google Pixel riguardante le chiamate e tanto altro.

Secondo quanto riportato da ETNews, Samsung sta lavorando ad almeno quattro nuove funzionalità Galaxy AI, che abbiamo già in parte iniziato a scoprire con le anticipazioni degli ultimi mesi e guardando ad altri mercati. Si tratta di Meeting Assistant, Touch Assistant, Smart Clipboard e Social Composer, tutte studiate per aiutare gli utenti nelle operazioni di ogni giorno (o quasi):

Meeting Assistant : funzione dedicata alla traduzione in tempo reale durante le riunioni di lavoro nelle quali i partecipanti parlano altre lingue; potrebbe rendere superflua la presenza di un traduttore personale durante questo genere di incontri in ambito lavorativo.

: funzione dedicata alla traduzione in tempo reale durante le riunioni di lavoro nelle quali i partecipanti parlano altre lingue; potrebbe rendere superflua la presenza di un traduttore personale durante questo genere di incontri in ambito lavorativo. Touch Assistant : riguarda sempre le traduzioni; in un modo che ricorda un po’ Cerchia e cerca con Google, può tradurre il testo selezionato sullo schermo ed eventualmente organizzarlo per una lettura più comoda.

: riguarda sempre le traduzioni; in un modo che ricorda un po’ Cerchia e cerca con Google, può tradurre il testo selezionato sullo schermo ed eventualmente organizzarlo per una lettura più comoda. Smart Clipboard : sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire azioni come la ricerca, il riepilogo o la traduzione del testo selezionato o copiato; consente di eseguire rapidamente alcune attività senza necessariamente passare da un’app all’altra.

: sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire azioni come la ricerca, il riepilogo o la traduzione del testo selezionato o copiato; consente di eseguire rapidamente alcune attività senza necessariamente passare da un’app all’altra. Social Composer: una funzione che aiuta a pubblicare sui social o a creare recensioni di prodotti basate su immagini caricate da app di shopping; può anche rilevare oggetti o persone nelle immagini e creare una descrizione.

La One UI 8.5 arriverà in versione beta nelle prossime settimane, ma è probabile che non tutte le novità saranno disponibili da quel momento. Quasi certamente Samsung riserverà le chicche migliori per il lancio della serie Galaxy S26, che avverrà all’inizio del prossimo anno.

Cosa vi aspettate dalla One UI 8.5 e dai prossimi flagship della casa di Seoul?