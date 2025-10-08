In questi giorni Samsung sta procedendo spedita con la distribuzione della One UI 8 e di Android 16, ma stiamo già iniziando a scoprire cosa ci aspetta con la prossima release: stiamo parlando della One UI 8.5, che a quanto pare sarà proposta in versione beta nelle prossime settimane e offrirà una nuova animazione legata alla schermata Always-On Display.

La One UI 8.5 beta è in arrivo: ecco quando dovrebbe esordire il programma di test

Mentre la distribuzione dalla One UI 8 procede (tra gli ultimi ad accoglierla in Italia Galaxy A54 e A34), iniziamo a volgere oltre lo sguardo con la One UI 8.5, attesa in versione stabile con il lancio della serie Samsung Galaxy S26. Nei giorni scorsi abbiamo già parlato della nuova release, che porterà a quanto pare diversi miglioramenti nonostante non ci sarà un passaggio a una nuova versione di Android: la One UI 8.5 potrebbe essere un aggiornamento più importante del previsto e portare riepiloghi IA delle notifiche, modifiche estetiche e un cambiamento “preso” dai Google Pixel riguardante le chiamate.

La One UI 8.5 debutterà sui prossimi flagship durante le prime settimane del prossimo anno, ma raggiungerà tramite aggiornamento quasi tutti i dispositivi compatibili con la One UI 8.0. Secondo quanto riportato da Sammobile, fonte notoriamente ben informata sul mondo Galaxy, Samsung lancerà un programma beta della One UI 8.5 entro la fine dell’anno: la beta dovrebbe partire nell’ultima settimana di novembre, ma non è ancora chiaro quali e quanti saranno i modelli coinvolti.

Probabilmente si partirà dalla serie Galaxy S25, ma saranno quasi certamente coinvolti anche i pieghevoli come Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, e i flagship dell’anno precedente come Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Molto difficile che noi utenti italiani vedremo questo programma beta, visti i precedenti, ma non si sa mai. In ogni caso si tratta di qualcosa di insolito per un aggiornamento “.5” della One UI, forse giustificato dai tanti cambiamenti che dovrebbero essere introdotti.

Il rilascio stabile della One UI 8.5 avverrà con il lancio della serie Galaxy S26, dunque non prima dell’inizio del prossimo anno.

Nuova animazione per la schermata Always-On Display

A proposito di One UI 8.5, in queste ore è spuntata una novità ulteriore, anticipata su X dal “solito” @UniverseIce. Come possiamo vedere nel breve video pubblicato, la prossima release di Samsung metterà a disposizione una rinnovata animazione per l’Always-On Display: al risveglio, l’animazione “accende” la schermata partendo dal punto del tocco. Similmente, quando si tocca due volte lo schermo per rimettere lo smartphone in standby, l’animazione termina nel punto del tocco.

The new discovery of One UI 8.5.

From AOD to the light effect of screen lock, where you click is the starting point/end point. pic.twitter.com/re6FOI6jlt — PhoneArt (@UniverseIce) October 6, 2025

Non parliamo naturalmente di chissà quale stravolgimento, ma è interessante notare come il produttore sud-coreano stia sempre di più aumentando la sua attenzione ai dettagli. Come detto più su, potremmo mettere le mani sulle prime versioni open beta solo dalla fine del prossimo mese: continuate a seguirci perché ci saranno tante ulteriori anticipazioni prima del rilascio finale.