Nella serata di ieri (mercoledì 15 ottobre), Google ha rilasciato su tutti i Pixel compatibili e registrati al programma beta di Android la Beta 3 di Android 16 QPR2, terzo (e probabilmente ultimo) atto di quello che sarà il secondo aggiornamento trimestrale di Android 16.

A differenza di quanto avvenuto con le precedenti versioni del sistema operativo, questo secondo aggiornamento intermedio porterà con sé un rinnovamento minore dell’SDK e delle API, oltre alle (solite) nuove funzionalità. Scopriamo le note di rilascio di questa Beta 3 e come installarla su un Pixel supportato.

Android 16 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 3

A quattro settimane dalla precedente Beta 2, Google torna a occuparsi del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente versione del sistema operativo del robottino verde, rilasciando agli utenti registrati al Programma Beta di Android, la nuova Beta 3 di Android 16 QPR2, terzo (e potenzialmente ultimo) passo del ciclo di sviluppo.

Durante questo ciclo di sviluppo, che culminerà con il rilascio in forma stabile atteso nel mese di dicembre 2025, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile stanno provando con mano le nuove funzionalità che costituiranno il quarto Pixel Drop del 2025, nonché il secondo aggiornamento delle funzionalità di Android 16, ma anche tante novità legate alla natura di questo aggiornamento che porta con sé modifiche ad alcune API e (in parte) anche al Software Development Kit (SDK).

A ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la BP41.250916.009.A1 (con le patch di sicurezza aggiornate ad ottobre 2025, le stesse rilasciate lo scorso 8 ottobre nel canale stabile su tutti i Pixel supportati), e ha un peso di 535 MB su Google Pixel 8 Pro (provenendo dalla precedente Beta 2).

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la seconda versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 16. Come di consueto, potrebbe esserci spazio per altre novità di cui parleremo all’interno di un altro articolo dedicato.

Quali Pixel supportano Android 16 QPR2?

Oltre a smartphone e tablet Google Pixel che erano supportati già in precedenza, alla lista si aggiunge anche l’ultimo arrivato della gamma Pixel del decennale (ovvero il modello pieghevole uscito pochi giorni fa). Ecco la lista completa:

Come installare la Beta 3 di Android 16 QPR2

Per registrare uno dei Pixel compatibili in modo da potere ricevere la Beta 3 di Android 16 QPR2, basterà visitare la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 3 di Android 16 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 2 riceveranno la nuova Beta 3 di Android 16 QPR2 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

È possibile uscire dal programma beta senza perdere i dati?

Nel caso eseguiate già la Beta 2 ma ne abbiate abbastanza del programma Beta e vogliate respirare aria di stabilità, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo all’ultima versione stabile disponibile (in questo caso, la versione stabile di Android 16 QPR1).

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, cadrà a novembre 2025, momento subito precedente al rilascio in forma stabile di Android 16 QPR2 e all’avvio del ciclo di sviluppo che ci porterà alla prossima versione trimestrale di Android 16 (ovvero Android 16 QPR3, atteso in forma stabile a marzo 2026).