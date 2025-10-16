Il team di Google è al lavoro per aiutare gli utenti di Gmail a destreggiarsi al meglio nel marasma di mail — più o meno utili — da cui vengono quotidianamente sommersi e l’ultima novità in cantiere attiene all’introduzione di due nuove etichette non ancora disponibili ma potenzialmente molto utili: Bollette e Viaggi. Insomma, dopo aver visto giusto qualche ora fa la nuova funzione che vuole aiutarci nel fissare gli appuntamenti all’orario giusto, vediamo cos’altro bolle in pentola.

Gmail prepara le etichette per Bollette e Viaggi

Tutti gli utenti di Gmail sanno bene che il servizio di posta elettronica di Mountain View offre già una funzione di raggruppamento delle mail in arrivo in alcune categorie contrassegnate da apposite etichette quali Social e Promozioni; il mese scorso, il team di Google aveva potenziato questa funzione introducendo su Gmail una nuova etichetta dedicata agli acquisti e adesso sembra pronto al prossimo passo.

Dall’analisi del codice dell’ultimo aggiornamento di Gmail per Android, vale a dire la versione 2025.10.06.815599742.Release dell’app, è emersa la presenza di due nuove etichette pronte a debuttare: una per le Bollette e un’altra per i Viaggi.

<string name="label_name_bills">Bills</string> <string name="label_name_bills">Bills</string>

Allo stato attuale, nessuna delle due etichette citate è disponibile, ma non ci sono dubbi circa la loro potenziale utilità. Per quanto riguarda la prima, è evidente come le bollette siano tra le comunicazioni più importanti che arrivano sulla posta elettronica e la nuova etichetta costituirebbe una soluzione comodissima per non perderle di vista tra le tante mail (spesso inutili e fastidiose) che arrivano ogni giorno; tanto per le bollette quanto per le mail relative ai viaggi — biglietti, prenotazioni di alloggi e veicoli, itinerari e quant’altro —, sarebbe particolarmente comodo trovare tutte le mail raggruppate in una scheda separata.

Come scaricare o aggiornare Gmail su Android

Come sempre in questi casi, è doveroso precisare che allo stato non ci sono certezze circa l’effettiva introduzione di questa novità, né tantomeno è possibile fare ipotesi sulle tempistiche di rilascio. Non ci resta, dunque, che invitarvi a scaricare direttamente dal Google Play Store l’ultimo aggiornamento di Gmail per Android: vi basterà cliccare sul badge sottostante e poi su Aggiorna/Installa.