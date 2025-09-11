Google ha annunciato un paio di novità per Gmail, il proprio client di posta elettronica nonché l’app predefinita per la posta elettronica sulla maggior parte dei dispositivi Android.

Per aiutare gli utenti in vista del periodo delle feste, il colosso di Mountain View ha integrato nella propria app una nuova visualizzazione per monitorare gli acquisti e una versione potenziata della scheda “Promozioni”.

Google ha ufficializzato due novità per Gmail

Come anticipato in apertura, Google ha da poche ore annunciato due novità per Gmail con l’obiettivo di fornire agli utenti nuovi strumenti utili per rimanere aggiornati sulle consegne dei prodotti acquistati e per trovare offerte e promozioni più rilevanti e pertinenti.

La prima novità è rappresentata dalla sezione Purchases (probabilmente Acquisti in italiano) che, al suo interno, riunisce tutti gli aggiornamenti relativi ad acquisti e consegne, offrendo agli utenti una panoramica di tutte le prossime consegne di pacchi all’interno di un elenco semplice e organizzato, di immediata comprensione.

I pacchi in consegna nelle prossime 24 ore saranno ancora mostrati nella parte superiore della sezione “Principale” della casella di posta elettronica e all’interno di una scheda di riepilogo all’interno delle e-mail legate agli acquisti.

La seconda novità è in realtà il potenziamento della scheda “Promozioni” che, in futuro, consentirà agli utenti di ordinare le e-mail seguendo la pertinenza e, di conseguenza, mostrando per prime quelle più pertinenti caso per caso (ad esempio in base ai marchi preferiti dell’utente).

Non si tratta di una modifica obbligatoria: è possibile scegliere se ordinare in base alla rilevanza o in base alla data le e-mail promozionali tramite un menù a tendina che è posizionato nella riga di intestazione della scheda (all’estrema destra rispetto alla dicitura “Promozioni”).

Oltre a questa modifica, in futuro verranno implementati anche dei “nudge” (delle schede dedicate che propongono azioni ma possono essere chiuse/ignorate) nella parte alta della scheda “Promozioni”: essi servono a mettere in evidenza offerte in arrivo e promozioni in tempo reale.

Disponibilità di queste due novità

La funzionalità di monitoraggio degli ordini e degli acquisti è disponibile a partire da oggi, sia nella versione Web che nella versione per dispositivi mobili di Gmail, per gli utenti di tutto il mondo con un account Google personale.

La scheda promozioni “potenziata” sarà distribuita a partire dalle prossime settimane nella versione per dispositivi mobili di Gmail, ancora una volta per i soli utenti con account Google personale. In questo caso non abbiamo precisazioni riguardo la disponibilità (o meno) su scala globale.

Come scaricare o aggiornare Gmail su Android o iOS

Per aggiornare (o scaricare) l’app Gmail su smartphone o tablet Android, sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata attraverso il Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap sul pulsante “Aggiorna” (o “Installa”).

Il procedimento per aggiornare (o scaricare) l’app su iPhone o iPad è più o meno analogo: basterà raggiungere la pagina dell’app su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap sul pulsante “Aggiorna” (o “Ottieni”).