realme 14 Pro e 14 Pro+ sono due best-buy grazie a questo coupon: prezzi a partire da 216€

Trovare uno smartphone che combini resistenza di livello militare (IP69), una super batteria e un display OLED a 120Hz a prezzi accessibili è un’impresa, ma la serie realme 14 Pro sfida questa logica. Questi dispositivi sono stati pensati per chi cerca sostanza, autonomia e una robustezza fuori dal comune, senza spendere una fortuna. Oggi, grazie a due nuove promozioni Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, in scadenza oggi, realme 14 Pro e il suo fratello maggiore, realme 14 Pro+, diventano ancora più convenienti. Due occasioni da cogliere al volo per chi desidera un telefono completo e affidabile, con caratteristiche da fascia premium.

Caratteristiche tecniche approfondite di realme 14 Pro e 14 Pro+

Realme 14 Pro

Le promozioni attive rendono questi smartphone due dei migliori acquisti per rapporto qualità-prezzo sul mercato:

realme 14 Pro 5G (8/256 GB): Questo campione di resistenza, con IP69 e display OLED 120Hz, crolla dal suo prezzo di listino di 429,00 € a soli 216,05 € grazie al coupon da applicare in pagina. Un risparmio di oltre 200 € che lo rende l’opzione definitiva sotto i 220 €.



realme 14 Pro+ (8/256 GB): Il modello con fotocamera periscopica e ricarica a 80W subisce un calo di prezzo significativo. Dal prezzo di listino di 579,99 €, l’offerta Amazon lo polverizza a soli 311,05 €. Si tratta di uno sconto netto di ben 268,94 € (46%), trasformandolo in un vero e proprio *flagship killer*.



Entrambe le offerte sono vendute e spedite da Amazon e, data l’aggressività dei prezzi e la scadenza della Festa delle Offerte Prime fissata alla mezzanotte di oggi, sono probabilmente soggette a disponibilità limitata.