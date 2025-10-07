Il team di sviluppatori di Nothing si sta preparando ad implementare la registrazione delle chiamate sugli smartphone dell’azienda ma solo su alcuni modelli selezionati in determinati Paesi.

Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore con un post su X, con il quale ha anche spiegato il suo funzionamento: in pratica agli utenti sarà sufficiente una pressione prolungata di Essential Key per registrare qualsiasi chiamata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova funzione di Nothing

La funzione di registrazione delle chiamate è disponibile tramite l’app Essential Space e gli utenti potranno avviarla usando l’Essential Key sul lato del dispositivo durante una telefonata oppure toccando un pulsante di registrazione che appare nella barra delle notifiche.

Essendo inclusa nell’app Essential Space, la nuova funzione è disponibile solo per i possessori dei telefoni più recenti dell’azienda, ossia Nothing Phone (3), Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro.

Inoltre, la funzionalità è al momento limitata ad alcuni Paesi (Regno Unito, Giappone, India, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Malesia e Filippine), con la promessa che ulteriori mercati saranno aggiunti a breve.

L’implementazione della registrazione delle chiamate è in programma per il 7 ottobre ma potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti cui è destinata. Il produttore ha precisato che gli utenti non dovranno fare nulla, in quanto l’update che introduce tale novità si installa in modo automatico (probabilmente attraverso un aggiornamento lato server).

Il team di Nothing con l’introduzione di questa funzione dimostra di essere particolarmente attento a quelle che sono le richieste della community che ruota attorno a questo brand sempre più popolare.