Nelle scorse ore il team di Nothing ha annunciato di avere dato il via al programma beta di Nothing OS 4.0, la versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 16.

Il sempre più popolare produttore, tuttavia, con questa nuova versione della sua UI pare che abbia deciso di escludere un paio di dispositivi molto diffusi e i rispettivi utenti (quantomeno quelli più curiosi di provare Android 16) probabilmente non la prenderanno bene.

Tutto quello che c’è da sapere su Nothing OS 4.0 Open Beta

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore con un post sul blog ufficiale, il programma beta è disponibile per i seguenti telefoni:

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

Al momento, pertanto, non sono supportati Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro ma probabilmente saranno inclusi con le prossime release.

Per quanto riguarda Nothing Phone (3), l’aggiornamento introduce la dashboard di utilizzo dell’IA in Essential Space (in modo da dare maggiore trasparenza sull’attività dei modelli di grandi dimensioni), miglioramenti generali (come per la schermata di blocco, il comportamento della luminosità, la stabilità della fotocamera, la connettività WiFi e la stabilità di rete) e correzioni di bug.

Per gli altri modelli supportati Nothing OS 4.0 Open Beta introduce il preset “Stretch” nella fotocamera (creato in collaborazione con il fotografo Jordan Hemingway, migliora le foto con ombre intense e luci estese) e ottimizzazioni a livello di sistema per le applicazioni.

Tra le altre novità di Nothing OS 4.0 vi sono:

la visualizzazione pop-up con due icone mobili per un passaggio più rapido

due nuovi quadranti dell’orologio nella schermata di blocco

il supporto per i riquadri delle Impostazioni rapide 2×2

la Modalità Extra Dark

le Essential App, con la possibilità di creare widget IA e condividerli in Playground insieme ai preset della fotocamera e ai profili EQ

Come installare la beta

Per prendere parte al programma beta è necessario che i vari device abbiano le seguenti versioni software:

Nothing Phone (3): Metroid-V3.5-250911-2112

Nothing Phone (2): Pong-V3.2-250917-1451

Nothing Phone (2a): Pacman-V3.2-250904-1648

Nothing Phone (2a) Plus: PacmanPro-V3.2-250904-1704

Ecco i passaggi da seguire:

scaricare il file Beta Updates Hub .apk e installarlo dalla cartella Download andare su Impostazioni > Sistema > Nothing Beta Hub toccare Unisciti alla Beta per registrarsi e quindi il tasto per procedere all’aggiornamento

Il team di Nothing si aspetta dai tester tanti feedback per poter ottimizzare in tempi rapidi Nothing OS 4.0.