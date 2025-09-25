Il team di Nothing ha annunciato di avere in programma di scorporare il suo brand CMF, che si concentra su smartphone, auricolari e dispositivi indossabili più economici.

L’idea del sempre più popolare produttore mobile è quella di rendere CMF una sussidiaria indipendente con sede in India, Paese nel quale potrebbe così diffondersi in modo decisamente importante.

I progetti di Nothing per il brand CMF

A parlare dei progetti di Nothing per il suo sub-brand è stato Carl Pei, CEO dell’azienda, che con un post su X ha reso noto di avere incontrato il Ministro Ashwini Vaishnaw, definendolo la forza trainante di Make in India e del fiorente ecosistema tecnologico del Paese.

A dire di Carl Pei, l’India avrà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dell’industria globale degli smartphone e Nothing non vuole restare tagliata fuori dai progetti ambiziosi di questo Paese asiatico, tanto che starebbe valutando la possibilità di rendere CMF un brand autonomo, con sede in India, in modo da divenire il primo marchio tecnologico di consumo veramente globale di questo Paese.

Built from India, to the world potrebbe essere uno dei motti che CMF potrebbe sfruttare per mettere in risalto la sua nuova realtà e Carl Pei è certo che, grazie alle capacità end-to-end della sua azienda, Nothing abbia tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo.

Il CEO di Nothing ha anche sfruttato l’occasione per annunciare una nuova joint venture produttiva con Optiemus, uno dei principali produttori di tecnologia in India, con la previsione di investimenti per oltre 100 milioni di dollari e la creazione di oltre 1.800 posti di lavoro nel Paese asiatico nei prossimi tre anni.